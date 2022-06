iOS 16 intègre la puce U1 avec ARKit avant l'annonce du casque

Alexandre Godard

Pour la sortie d'iOS 16, Apple va mettre à jour son API qui permet d'intégrer la puce U1 dans ARKit. Une API qui sera dorénavant accessible pour tous les développeurs, ce qui devrait offrir de nouvelles possibilités au niveau de la réalité augmentée (AR).

U1 x ARKit

Avec l'arrivée de widgets sur l'écran d'accueil de l'iPhone, Apple se doit d'introduire de nouvelles API pour permettre aux développeurs d'exploiter au maximum les nouvelles capacités d'iOS 16. Mais il n'y a pas que dans ce domaine que l'on constate du changement.



Pour iOS 16, Apple a également mis à jour l'API d'interaction à proximité pour intégrer la puce U1 dans ARKit. Cette API, en place depuis iOS 14, donne la possibilité aux développeurs d'utiliser la puce U1 introduite dans l'iPhone 11 et les modèles plus récents.



Pour rappel, la puce U1 offre une localisation précise, améliore la communication avec d'autres appareils qui en sont équipés et permet une meilleure "détection spatiale" des appareils.

Avec cette nouvelle option dans les mains des développeurs, on comprend qu'Apple avance doucement mais sûrement sur le plan de la réalité augmentée. Ce procédé existe déjà dans le système d'Apple qui permet à l'utilisateur de retrouver un AirTag à proximité. La précision est diabolique.



Désormais, les développeurs pourront créer des expériences ressemblantes et en ce qui concerne la réalité augmentée (AR), cela pourrait donner lieu à des interactions plus jolies et surtout plus réalistes. On pense notamment aux applications qui permettent via l'écran de l'iPhone de faire apparaître des objets dans la rue ou dans notre maison comme s'ils y étaient réellement.