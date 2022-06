Wingtech Technology fabriquera aussi les MacBook Air M2

Apple aurait ajouté un troisième fabricant sous contrat à sa chaîne d'approvisionnement pour les MacBook, Wingtech Technology. Celui-ci s'occupera principalement des commandes d'assemblage du nouveau MacBook Air 2022 d'après les dires de nos confrères taïwanais de DigiTimes.

Le retour de Wingtech chez Apple

La société chinoise Wingtech Technology aurait remporté les commandes pour le nouveau modèle d'ordinateur ultra-portable d'Apple qui vient d'être annoncé. La société rejoint Quanta Computer et Foxconn dans ce qui constitue désormais un trio d'entreprises dans la chaîne d'approvisionnement des MacBook.



Wingtech n'est pas un nouveau venu du côté d'Apple, mais il avait précédemment perdu la faveur du constructeur américian en raison de la mauvaise qualité de ses produits. Selon les médias chinois, en mai, Wingtech a été exclu par Apple de sa chaîne d'approvisionnement en modules de caméra frontale en raison d'un pourcentage élevé de pièces défectueuses, une rumeur que le fournisseur a rejetée.

Lors de la WWDC 2022, Apple a annoncé la nouvelle génération de MacBook Air avec une toute nouvelle puce M2, un boîtier unibody redessiné, un écran plus lumineux avec une encoche, de nouvelles options de couleur comme le bleu foncé, la recharge MagSafe, une caméra 1080p, et plus encore.



Le nouveau MacBook Air M2 sera disponible le mois prochain, mais aucune date précise n'a été communiquée par Apple. Les prix commenceront à 1 499 euros en France ou 1 199 dollars aux États-Unis, et le MacBook Air de la génération précédente avec la puce M1 restera disponible à son prix actuel. Il sera accompagné d'un MacBook Pro M2 de 13 pouces.