N'activez pas le mode Repos sur votre PS5 !

⏰ Il y a 2 heures

Alexandre Godard

6



Gros problème sur la PS5. Plusieurs utilisateurs expliquent qu'en activant le mode Repos, vous pouvez perdre vos données et même perdre votre console tout court. Un bug de longue date qui n'a apparemment pas disparu.

Évitez le mode Repos !

Si la pénurie est le véritable problème qui touche la PS5 ces derniers mois, d'autres soucis sont visibles pour celles et ceux qui possèdent déjà la console. Depuis son lancement en novembre 2020, la console de Sony a reçu de nombreuses mises à jour pour corriger certains bugs.



Parmi les bugs détectés, il y en a un qui semble perdurer au fil du temps. Selon plusieurs témoignages, le mode Repos ne fonctionne pas correctement et entraîne une perte de données voire un blocage total de la console.



Concrètement, alors que cela ne devrait pas être le cas, la console s'éteint toute seule (durant le mode Repos) et une fois que vous la rallumez, elle affiche le message comme quoi elle n'a pas été éteinte correctement et procède alors à une vérification des données. Vérification qui visiblement entraîne parfois la perte ou la suppression de certaines de vos données, ce qui est très problématique.

Pire encore, d'autres expliquent que la console s'est littéralement bloquée et qu'il a fallu passer par le SAV de PlayStation pour régler la situation, bref un enfer. Pour rappel, le mode Repos de la PS5 permet d'éteindre sa console tout en ayant la possibilité de recharger une manette, télécharger une mise à jour... Un mode basse-consommation en quelque sorte.



Lorsque vous êtes dans ce mode, votre PS5 affichera des LED de couleur orange au lieu du blanc de base. À noter que la PS5 à un réglage par défaut qui l'a fait automatiquement basculer vers ce mode si elle est allumée mais inactive trop longtemps.



En attendant que Sony règle définitivement ce problème, nous ne pouvons que vous conseiller de désactiver cette option dans les paramètres. Précisons que du côté de la rédaction, nous utilisons ce mode depuis novembre 2020 sans souci. À vous de voir si vous prenez le risque.



Source