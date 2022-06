Des mégas promos sur les accessoires Belkin sur Amazon (jusqu'à -52%)

Julien Russo

Les vacances d'été arrivent bientôt et vous êtes peut-être en recherche d'un accessoire pour vous accompagner lors de vos déplacements. Belkin propose en ce moment des "offres star", des promotions temporaires sur des produits populaires comme des supports de voiture pour iPhone, des protections pour AirTag, des chargeurs à induction...

Un maximum de promotion pour un maximum d'économie

Depuis ce matin, les clients Amazon profitent de nombreuses promotions sur les produits de l'accessoiriste Belkin, sans raison particulière, l'entreprise a décidé de faire plaisir aux consommateurs en proposant de jolies réductions sur ses articles les plus populaires.

Parmi les 14 offres star en cours, on vous a fait une petite sélection des meilleures offres en cours.

Le chargeur de voiture MagSafe

Parce qu'il n'est jamais agréable de ne plus avoir de batterie pendant un trajet en voiture, Belkin pense à vous en proposant un chargeur compatible MagSafe qui se fixe sur votre grille de ventilation. Le chargeur est capable de pivoter, ce qui vous permet de positionner votre iPhone en mode portrait ou paysage.

Ce chargeur est sans fil avec la technologie Boost Charge de 10W.

Anneau de protection pour AirTag

Un AirTag peut facilement se rayer ou s'abîmer, diverses protections sont mises à disposition sur le marché. Belkin excelle dans ce domaine en proposant des protections aux rebords surélevés et avec un design ouvert pour simplifier la visualisation des gravures personnalisées.

Comme vous pouvez le voir dans l'image ci-dessus, la protection a même une attache en métal pour l'accrocher sur un porte-clés, un collier pour chien ou chat...

Normalement vendu à 9,95€, Belkin offre une réduction de 10% cela qui fait chuter le prix à seulement 8,99€. La promotion concerne l'anneau de protection en coloris : blanc, noir et bleu.

Chargeur sans fil MagSafe jusqu'à 15W et avec support intégré

Pour les iPhone compatibles MagSafe, Belkin commercialise un chargeur avec une charge rapide allant jusqu'à 15W. Pour faciliter le visionnage des vidéos, l'accessoiriste a intégré un petit support à l'arrière, ce qui permet d'apporter l'inclinaison parfaite.

Ce chargeur MagSafe est en promotion à -52%, achetez-le dès maintenant à seulement 29,99€ au lieu de 62,33€. Attention, le bon plan ne concerne que le coloris noir.

Casque audio sans fil SoundForm Mini pour les enfants

On met toujours en avant les casques pour les adultes, mais les enfants aussi ont des casques rien que pour eux !

Le SoundForm Mini est un casque conçu pour les moins de 11 ans, il offre une autonomie de 30 heures, limite le volume à 85 dB pour éviter qu'ils écoutent la musique trop fort, le casque est confortable à porter grâce aux coussinets rembourrés et il possède un microphone intégré !



Pour ceux qui se disent déjà "oui, mais il va tomber des centaines de fois", ne vous inquiétez pas, Belkin a sélectionné des matériaux "anti-accidents". Le casque est aussi protégé en cas de contact avec un liquide !

Le SoundForm Mini est disponible au tarif exceptionnel de 22,99€ au lieu de 30,99€ (-26%)

Les autres promotions...

Parmi les autres bons plans Belkin en cours sur Amazon, on retrouve :

Un chargeur de voiture avec 2 ports USB (24W), il est disponible à seulement 14,99€ au lieu de 19,99€ (-25%)

au lieu de 19,99€ (-25%) Un support de voiture universel pour plusieurs modèles d'iPhone, des smartphones Samsung, Sony... Il est actuellement disponible à 18,99€ au lieu de 20,33€ (-7%)

Et ce n’est pas fini !

Il y a aussi d'autres réductions très avantageuses à découvrir.

