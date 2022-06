Le nouveau jeu de Glitch Games s'appelle Incoherence

⏰ Il y a 26 min

Alban Martin

En février dernier, Glitch Games, spécialiste des point & click et connu pour son excellente série Forever Lost, a sorti son dernier jeu Another Tomorrow. Vous savez, ces jeux demandent beaucoup de travail et Glitch n'est qu'un studio de deux personnes. Il n'est donc pas surprenant que Another Tomorrow ait mis environ un an et demi entre l'annonce et la sortie. Leur jeu précédent, Veritas, a également mis environ un an et demi entre l'annonce publique et la sortie sur l'App Store. Mais le prochain titre frappe déjà à la porte de l'App Store. Nommé Incoherence, il s'annonce au moins aussi prenant que ses prédécesseurs.

Incoherence arrive ce mois-ci

Regardez tout d'abord le trailer vidéo de Incohérence :

Entrez dans l'esprit de Jason Bethlam alors qu'il se réveille dans une pièce lumineuse. Avec un assortiment d'objets, un appareil photo et aucun souvenir de la façon dont vous êtes arrivé là, vous devrez tout photographier et résoudre des énigmes pour résoudre le mystère de ce qui s'est passé et vous échapper.

Premier volet de la collection Glitch Broken Dreams, Incoherence plaira à tous les amateurs de jeu d'enigmes bien réalisé, plus de suspens et d'humour.



Voici les caractéristiques du jeu :

Un jeu d'aventure à la première personne de type point and click.

L'humour caractéristique de Glitch et des énigmes qui vous feront hurler.

Absolument aucune publicité ou achat d'applications.

La caméra Glitch pour vous aider à résoudre les énigmes et à suivre les indices.

Beaucoup d'indices à trouver et d'énigmes à résoudre.

Une bande-son magnifique et des effets sonores immersifs.

Un système d'indices complet pour vous aider si vous êtes bloqué.

8 emplacements de sauvegarde, partagez le jeu avec votre famille !

Sauvegarde automatique de votre progression !

Le studio Glitch fête donc ses 10 ans d'existence avec de fort belle manière, lui qui annonçait récemment vouloir proposer des nouveautés de manière plus fréquente. Au-delà de Incoherence, il y a déjà au moins deux autres jeux en préparation.



Vous pouvez en fait précommander Incoherence sur l'App Store iOS ou vous pré-enregistrer sur Google Play pour Android. Et même sur PC avec la version Steam. Sortie prévue le 30 juin.

Télécharger le jeu Incoherence