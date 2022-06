Un nouveau support de charge 3-en-1 MagSafe signé Twelve South

La marque Twelve South vient de commercialiser HiRise 3, un support de charge 3-en-1 qui permet, comme son nom l'indique, de recharger trois appareils en même temps. Au menu, esthétisme, MagSafe et sécurité. De quoi séduire les clients Apple.

La recharge complète pour les appareils Apple

Vous êtes à la recherche d'un chargeur multiple et compatible MagSafe pour vos appareils Apple, Twelve South a la solution pour vous. La marque vient de mettre en vente le HiRise 3, un support de charge capable de recharger trois objets en même temps.

Deux combinaisons sont possibles, à savoir recharger deux iPhone et une Apple Watch ou bien remplacer le deuxième iPhone par les AirPods. Cette forme de support plutôt esthétique est maintenant bien connue du grand public et peut se placer dans différents endroits que ce soit sur votre bureau, dans le salon ou encore sur votre table de chevet.



Attention tout de même, la charge maximale délivrée par la partie haute est de 7.5 W et non 15 W. Pour ce qui est de celle du bas, on ne dépassera pas les 5 W. La recharge ne sera donc pas très rapide mais ce n'est pas le but ultime recherché ici. Deux coloris sont disponibles, noir ou blanc.



Enfin, au-delà des fonctions principales, il existe un système de sécurité anti-chauffe lorsque vous rechargez trois appareils simultanément. Grâce au contrôle de la température, vos appareils Apple ne devraient pas surchauffer et se retrouver brûlants à l'arrière. Les normes de sécurité telles que RoHS, FCC ou encore CE sont bien évidemment présentes sur ce produit.



Pour ce qui est du prix, il faudra s'acquitter d'un montant de 99,99€ sur Amazon (pas encore disponible).

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.