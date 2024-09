Twelve South lance un petit chargeur compact MagSafe 2-en-1

Pour recharger son iPhone ou son Apple Watch en dehors de chez soi, il y a la bonne vieille batterie externe qui peut être indépendante ou venir se coller en MagSafe au dos de votre iPhone, toutefois connaissez-vous le chargeur compact ? C'est un nouveau type de chargeur qui ne prend quasiment pas de place et qui recharge votre iPhone et Apple Watch en MagSafe !

Une bonne idée pour faciliter son transport

Twelve South, reconnu pour ses accessoires élégants et fonctionnels pour produits Apple, vient de dévoiler sa dernière innovation : le chargeur ButterFly. Ce dispositif 2-en-1 MagSafe révolutionne la manière dont les utilisateurs chargent leurs appareils Apple, en offrant une solution compacte et puissante.

Le ButterFly commercialisé à 129,99 $, se distingue par sa taille ultra-compacte, équivalente à celle d'un étui pour AirPods Pro lorsqu'il est fermé. Lorsqu'il est ouvert, il se déplie de façon élégante, relié par une bande de cuir végétalien, offrant ainsi un accès facile à ses multiples fonctionnalités.

Compatible avec les iPhone et les Apple Watch, le ButterFly peut charger ces deux appareils simultanément. Pour les utilisateurs d'iPhone ou d'AirPods, il offre une expérience de charge MagSafe rapide et efficace. De plus, il sert également de support d'affichage mains libres pour l'iPhone, idéal pour regarder des vidéos ou passer des appels vidéo. Pour les propriétaires d'Apple Watch, il intègre un mode Table de nuit, transformant la montre en un réveil pratique pendant la charge.



En plus du chargeur lui-même, Twelve South fournit un adaptateur secteur USB-C de 30 W, ainsi que quatre adaptateurs de prise internationaux, rendant le ButterFly idéal pour les voyages. Les clients intéressés peuvent le précommander dès maintenant sur le site Web de Twelve South (des frais supplémentaires pour une livraison en France peuvent être demandé).