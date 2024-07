Voici un prototype de chargeur MagSafe datant de 2017

Des images d'une version préliminaire du chargeur MagSafe d'Apple ont fait surface sur le réseau X/Twitter ce matin, démontrant deux choses : la firme a mis au moins deux ans et demi à concevoir cet accessoire, et le design a a évolué entre les premiers prototypes et le modèle final.

Encore un prototype d'Apple dans la nature

Les images, qui incluent des photos et des rendus, ont été partagées par le leaker et collectionneur de prototypes connu sous le nom de "Kosutami". Selon lui, il s'agit de la version originale du chargeur MagSafe qu'Apple a envisagé de lancer. Le prototype a une date de production de mars 2017, soit pile deux ans avant l'abandon officiel du tapis de recharge sans fil AirPower d'Apple. Cette version de MagSafe a apparemment été développée en parallèle du feu AirPower.

Unreleased prototype of MagSafe Charger. It’s super rare yet interesting. Featured different design, magnetic placement, and materials used.

Produced around Mar. 2017, which same the AirPower does. Project started over after it’s cancellation.

Infos in last pic. #appleinternal pic.twitter.com/lxTQqhgk5s — Kosutami (@KosutamiSan) January 10, 2024

Kosutami a déjà fait ses preuves en matière de prototypes Apple, il avait d'ailleurs partagé un tapis de charge AirPower fonctionnel, différentes options de couleur testées pour le chargeur MagSafe et un accessoire "Magic Charger" inédit.



Ce prototype de MagSafe pour iPhone présente une coque extérieure caoutchoutée qui semble similaire à la base du HomePod, des bords arrondis, un réseau différent d'aimants au magnétisme opposé et un grand logo Apple. Il est apparemment de la même taille que la version finale, mais sensiblement plus fin. Le style visuel renvoie clairement à une période antérieure de l'histoire d'Apple qui utilisait plus généreusement des plastiques blancs et mettait son logo plus en évidence.

Après l'annulation d'AirPower en mars 2019, il semble qu'Apple ait donc décidé de revisiter ce concept MagSafe. Le chargeur MagSafe (actuellement en soldes) a finalement été lancé avec le design que nous connaissons aujourd'hui aux côtés de l'iPhone 12 en octobre 2020, semblant s'inspirer directement du chargeur de l'Apple Watch "acier" avec une coque extérieure en aluminium argenté plus épaisse, des côtés plats et l'absence de logo Apple. C'est un design plus discret, que l'on retrouve par exemple sur le casque AirPods Max.



Pas sûr que Tim Cook apprécie ce genre de déballage...