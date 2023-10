Voici un prototype d'iMac à écran tactile datant de 1999

La rumeur d'un Mac tactile a beau circuler depuis des années, Apple ne semble toujours pas enclin à le proposer. Entre l'iPad et le Mac, il faut choisir, l'entreprise américaine ne voulant pas cannibaliser l'une des deux (ou les deux) catégories de produits phares. Mais en 1999, une société nommée "Elo" a produit et vendu des versions à écran tactile de l'iMac G3 par l'intermédiaire du programme "Value Added Reseller" d'Apple pour les utiliser comme kiosques, et le YouTuber Michael MJD a récemment réussi à mettre la main sur l'un d'entre eux.

Une interface nommée iTouch

Les "kiosques" sont dotés de l'interface tactile iTouch d'Elo (le surnom de l'iPod Touch avant l'heure), qui utilise des ondes acoustiques de surface au lieu d'une surcouche pour détecter l'endroit où les utilisateurs touchent l'écran. Vous pouvez voir un prototype d'Elo iMac en action dans la vidéo de Michael MJD, qui couvre également l'histoire de la machine ainsi que ses spécifications techniques. Une belle prouesse, plutôt facile à mettre en place.

Les rumeurs concernant un iMac à écran tactile remontent à 2010. Après les nombreux brevets, elles ont été alimentées par des rapports faisant état de panneaux tactiles se frayant un chemin dans la chaîne d'approvisionnement "Mac" d'Apple.



Pourtant, dès 2010, Steve Jobs déclarait que "les surfaces tactiles ne peuvent pas être verticales" en raison de la fatigue du bras associée au maintien d'un doigt sur l'écran.



Dans les années qui ont suivi, Apple a fermement positionné l'iPhone et l'iPad comme ses produits à écran tactile, tout en maintenant le Mac à distance. Pas plus tard qu'en 2021, John Ternus, responsable de l'ingénierie matérielle chez Apple, déclarait que le Mac était "totalement optimisé pour la saisie indirecte", Craig Federighi expliquait l'année précédente que le Mac tactile n'était pas à l'ordre du jour. Si vous en voulez un, il faudra attendre 2025 d'après Mark Gurman, ou alors passer par un accessoire type AirBar.

Voici la vidéo en question :

Le prochain Mac à venir chez Apple devrait justement être un iMac M3, mais il n'y aucune chance qu'il soit tactile.