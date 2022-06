Gurman : une Apple Watch Series 8 similaire à la Series 7 et une SE 2 boostée

Mark Gurman, que l'on ne présente plus, nous a une nouvelle fois offert ses prédictions pour la rentrée en ce qui concerne Apple. Au menu de la montre connectée d'Apple, on retrouverait une Series 8 presque identique à la Series 7, une SE 2 performante et une disparition de la Series 3, qui s'accroche difficilement à l'Apple Store depuis un petit bout de temps.

L'optimisation plutôt que le changement pour cette fournée 2022 ?

Mark Gurman était bavard ce week-end. Après avoir évoqué une nouvelle Apple TV 4K, la démocratisation à venir de la puce M2 et l'arrivée de véritables widgets sur l'éran toujours allumé de l'iPhone 14 Pro, voilà qu'il en met une petite couche sur la prochaine Apple Watch, la Series 8.



Le journaliste de Bloomberg ne s'en cache pas, la puissance de la montre connectée d'Apple ne devrait pas être grandement améliorée en cette année 2022. Gurman dit que "la puce S8 aura les mêmes caractéristiques que la puce S7".



Si Apple a sans doute trouvé le moyen d'annoncer un léger gain de puissance grâce à de l'optimisation ou autre, l'utilisateur ne devrait pas sentir la différence entre la Series 7 et la Series 8 au quotidien. À noter que la Series 7 est déjà très similaire (au niveau processeur) à la Series 6 de 2020. Il faudrait donc attendre au minimum 2023 pour découvrir une Apple Watch qui passe à l'étape supérieur sur ce plan-là.

Pour ce qui est de l'Apple Watch SE 2, il indique à l'inverse que la partie processeur doit gagner en vélocité grâce à l'introduction de la puce S8 (contre la S5 actuellement sur la SE), la même que le nouveau modèle haut de gamme. En revanche, pour rester la montre "low cost" d'Apple, cette SE 2 aurait une nouvelle fois l'ancien design d'écran, celui qui ne possède pas les bordures les plus fines.



Pour finir, quoi de mieux qu'un peu de spéculation. L'analyste pense que l'Apple Watch Series 3 va enfin disparaître du catalogue à la rentrée. Pour remplacer ce modèle daté et incompatible avec watchOS 9, Apple placerait l'Apple Watch SE de 1ʳᵉ génération tout en bas de la gamme et la nouvelle SE 2 en milieu de catalogue. La Series 8 serait la patronne sur le trône et en toute logique la plus onéreuse.