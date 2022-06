Samsung signe un partenariat avec Starbucks

Les collaborations entre grandes marques sont toujours le résultat de produits ou d'accessoires aux styles uniques, on pense notamment aux différentes collaborations entre Beats et d'autres entreprises. Si Samsung n'est pas un adepte de ce genre de pratique, le géant sud-coréen vient de frapper un gros coup avec un partenariat inédit avec le spécialiste du café... Starbucks !

Samsung x Starbucks

Dès demain, les Sud-Coréens vont pouvoir acquérir une nouvelle coque de protection pour leur Samsung Galaxy S22 ou leur paire de Galaxy Buds 2. La célèbre chaîne de cafés américaine Starbucks vient d'annoncer sur son site une collaboration avec Samsung. Ce partenariat qui commence à minuit et qui durera seulement quelques semaines proposera aux propriétaires du smartphone et des écouteurs sans fil des coques aux couleurs de la marque avec le logo Starbucks.

Comme vous pouvez le constater ci-dessus, plusieurs modèles seront mis à disposition. Pour le Galaxy S22, on retrouve :

Une coque classique avec le logo et le fond vert qui rappelle le tablier que portent les employés pendant leur service

Une coque avec la forme ronde du logo Starbucks et un chien au milieu

Une coque avec un ticket de caisse Starbucks

Une coque avec un clin d'œil à la gamme Galaxy de Samsung "Count stars, in your Galaxy".

Du côté des coques pour les écouteurs sans fil Buds 2, on retrouve une coque assez imposante qui représente une tasse de café et une autre plus classique et discrète avec un coloris vert et le logo de Starbucks.



L'entreprise américaine certifie aux consommateurs qui feront le choix d'acheter l'une de ses coques que les matériaux utilisés sont respectueux de l'environnement. Comme Apple, Starbucks a fait de la protection de l'environnement l'une de ses priorités avec des objectifs déjà définis qui doivent tous être atteints d'ici 2030 !

