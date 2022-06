CarPlay permettra de prépayer son carburant avec iOS 16

Les conducteurs pourront préautoriser les achats de carburant directement dans Apple CarPlay à partir de cet automne selon un rapport de Reuters. Avec iOS 16 qui arrivera en version finale en septembre prochain, la vie des conducteurs sera encore un peu plus facilité aux États-Unis grâce à cette nouveauté d'abord abordée lors d'une session de développeurs à la WWDC au début du mois.

Une nouveauté liée à iOS 16

La fonctionnalité permettra aux utilisateurs de CarPlay d'utiliser des apps pour se rendre à une pompe et préautoriser un achat de carburant. Les compagnies pétrolières proposeront des applications individuelles que les utilisateurs devront installer sur leur iPhone pour être disponibles dans l'interface de la voiture. En saisissant à l'avance les informations relatives au paiement dans l'application iPhone, les utilisateurs pourront activer une pompe et acheter rapidement du carburant directement depuis l'interface CarPlay.



La société HF Sinclair a déclaré à Reuters qu'elle prévoyait d'adopter la nouvelle fonctionnalité CarPlay dès que possible, par l'intermédiaire de son VP, Jack Barger :

Nous sommes enthousiasmés par l'idée que les consommateurs puissent naviguer jusqu'à une station Sinclair et acheter du carburant depuis l'écran de navigation de leur véhicule.

De même, Donald Frieden, PDG de P97 Networks, a déclaré à nos confrères qu'il avait reçu des appels de compagnies pétrolières désireuses de rendre leurs applications disponibles dans CarPlay.

CarPlay sur autoradio Alpine

Longtemps chasse-gardée, Apple a ouvert son système CarPlay petit à petit. D'abord aux messageries instantanées, aux services musicaux, puis aux GPS tiers comme Waze par exemple. Désormais, on trouve même des apps dédiées au stationnement, à la recharge des véhicules électriques et à la commande de nourriture. Les applications de conduite permettant d'enregistrer le kilométrage des voyages d'affaires seront également disponibles aux côtés des applications de carburant plus tard dans l'année. Les applications d'achat de carburant seront disponibles dans Apple CarPlay lors du lancement officiel d'iOS 16 à l'automne.



Rappelons enfin que CarPlay+ arrivera fin 2023 sur les premières voitures pour tout contrôler à bord, compteurs de vitesse, climatisation, sièges et plus encore.