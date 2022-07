Apple est confronté à une hausse tarifaire des puces dans ses produits

Avant de fixer le prix d'un nouveau produit, Apple vérifie toujours quel est le potentiel de la marge de bénéfice. Cette marge dépend évidemment du prix de fabrication, plus celui-ci est élevé et plus la marge de bénéfice d'Apple se réduit. Ce détail est très important pour le géant californien, car l'entreprise préfère augmenter les prix facturés aux clients que perdre de l'argent !

Vers une augmentation tarifaire des produits Apple

Selon un rapport de Bloomberg, TSMC doit faire face à des augmentations importantes de ses dépenses, ce qui entraînerait probablement de futures hausses de prix pour les puces qui sont expédiées à Apple. La mauvaise nouvelle, c'est que cette différence tarifaire (qui pourrait être temporaire) va sans surprise se répercuter sur le prix facturé aux clients. Plusieurs produits populaires comme les Mac, les iPhone, les iPad... pourraient être concernés dans les mois à venir.



Le fautif se trouve être : Showa Denko K.K, une société chimique située au Japon. La pénurie mondiale de puces a poussé Showa Denko K.K à élever considérablement les prix des ressources qu'il livre à TSMC pour la production de ses puces. D'autres fabricants de composants de semi-conducteurs et fournisseurs de matériaux prennent des mesures similaires. Quand on regarde de plus près, Apple pourrait bien ne pas être la seule entreprise à faire face à une augmentation du coût des puces.

Hideki Somemiya la directrice financière de Showa Denko s'est expliqué en déclarant :

Cette année, un grand thème commun à tous les acteurs de l'industrie des matériaux est de savoir quelle charge de coût nous pourrons convaincre les clients de partager avec nous. Les mouvements actuels du marché nous obligent à demander le double du montant que nous avions calculé précédemment.

En tant que fournisseur important au début de la chaîne de fabrication, les hausses de prix de Showa Denko devraient réduire les marges et accroître la pression exercée sur des clients comme TSMC pour qu'ils répercutent les coûts supplémentaires sur leurs propres clients, dont Apple pourrait faire partie. Selon les commentaires de Somemiya à Bloomberg, il est inutile de s'attendre à une amélioration de la situation avant 2023. Cela pourrait durer jusqu'à 2024 dans le pire des scénarios.