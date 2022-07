Mail sur iOS 16 : la liste des nouveautés qui vont révolutionner l'app

Avec iOS 16 et iPadOS 16, Apple va fournir de grandes nouveautés à ses applications de messageries. Si on sait déjà que l'on aura la possibilité d'éditer ou de supprimer l'envoi d'un iMessage, ce n'est rien face à toutes les améliorations qu'a apportées le géant californien dans son app "Mail". On vous a concocté un petit résumé des fonctionnalités de Mail sur les deux prochaines mises à jour.

Des nouveautés qui vont tout changer

On ne s'en rend pas toujours compte, mais Apple est une entreprise qui écoute énormément les demandes de ses clients. Avec iOS 16, Apple a répondu à beaucoup de sollicitations de ses utilisateurs, notamment dans l'application Mail où on retrouve la majorité des fonctionnalités que rêvaient d'avoir les propriétaires d'iPhone et d'iPad.

Les mises à jour de la recherche, l'option d'annulation de l'envoi et les rappels pour les courriels auxquels vous devez donner suite ne sont que quelques-unes des fonctions incluses dans l’app Mail d'iOS 16 !

Annuler l'envoi après avoir appuyé sur le bouton "Envoyer"

Si vous envoyez un e-mail par erreur avec iOS 16 ou iPadOS 16, vous avez un délai maximal de 10 secondes pour annuler l'envoi du mail au serveur SMTP. Apple a repris cette fonctionnalité disponible dans Gmail, toutefois Google propose un temps plus long de 30 secondes.

Une recherche de mail plus précise

L'autre nouveauté majeure de Mail sur iOS 16 et iPadOS 16 concerne directement la recherche au sein de l'application. Lorsque vous commencez à saisir un mot ou une phrase de recherche dans Mail, vous obtenez davantage de choix. Apple affirme que la recherche corrige les erreurs et utilise des synonymes pour fournir des messages électroniques plus pertinents.

Des rappels pour répondre à un mail

Tous les utilisateurs Apple vous le diront, l'application "Rappels" a révolutionné notre quotidien, surtout pour les personnes qui ont toujours tendance à tout oublier !

Avec iOS 16 et iPadOS 16, Apple intègre une fonction "Rappel" dans Mail. Vous pouvez paramétrer l'application Mail pour qu'elle vous rappelle de répondre à un mail plus tard si vous l'avez ouvert, mais que vous n'avez pas eu le temps de répondre. Pour que rien ne soit perdu, Apple vous permet de choisir une date et une heure pour la réapparition des messages dans votre boîte de réception.



L'e-mail sera déplacé en haut de votre boîte de réception avec une étiquette "Rappel" lorsque le moment du rappel sera venu.

L'envoi programmé

Une nouvelle fonctionnalité d'iOS 16 vous permet de sélectionner l'heure à laquelle un e-mail que vous avez rédigé doit être envoyé. Vous pouvez choisir la date et l'heure sous forme de calendrier. En vous servant de la flèche bleue en haut à droite de l'écran, maintenez le symbole appuyé puis vous aurez 4 possibilités :

Envoyer maintenant

Envoyer à 21h00 ce soir

Envoyer lundi à 8h00

Envoyer plus tard

Quand vous sélectionnez le dernier choix, c'est à vous de choisir la date et l'heure précise que vous souhaitez.

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, Apple sensibilise bien sur le fait que l'iPhone doit rester allumé et posséder une connexion WiFi ou cellulaire.



Dernier point sur cette fonctionnalité, quand vous programmez l'envoi d'un mail, un accès "Envoyé plus tard" apparaîtra sur l'écran d'accueil de l'application Mail. Un moyen simple pour retrouver rapidement tous vos mails planifiés si vous en avez plusieurs.

Les liens dans les mails affichent des aperçus comme sur Messages

Plutôt que du texte brut, les liens vers des sites internet apparaissent avec un aperçu. En d'autres termes, si quelqu'un vous envoie un lien dans l'application de messagerie, vous pouvez avoir un aperçu du contenu sans cliquer sur le lien.

La fonctionnalité "Suivi"

Désormais, les utilisateurs d'iOS 16 et d'iPadOS 16 auront un bouton "Suivi", celui-ci se situe en haut de l'écran, en dessous de l'expéditeur et destinataire. La fonctionnalité permet de placer les mails de votre boîte de réception en tête de liste afin que vous puissiez garder le mail de vue au cas où vous n’obtenez pas de réponse du destinataire.