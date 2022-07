Le Nothing Phone 1 est officiel avec un design translucide unique

Après des semaines de teasing, le nouveau constructeur Nothing a officiellement annoncé son smartphone, le Phone 1. Il s'agit du deuxième produit de la société du cofondateur de OnePlus, Carl Pei, après les écouteurs sans fil Ear 1 de l'année dernière. Encore une fois, Nothing vise le milieu de gamme avec un prix de départ modeste de 399 £ au Royaume-Uni ou 469 € en France.

Un ancien de l'iPhone a investi dans Nothing

La société basée au Royaume-Uni a levé 144 millions de dollars pour développer cet appareil, dont Pei espère qu'il redynamisera le marché des smartphones et "rendra la technologie à nouveau amusante". Parmi les investisseurs figurent le concepteur de l'iPhone Tony Fadell, le YouTubeur Casey Neistat et le cofondateur de Twitch, Kevin Lin.

Un design atypique avec des LEDs

Disponible en blanc ou en noir, ce téléphone en aluminium de 6,55 pouces à l'allure particulière possède un dos translucide doté de centaines de diodes électroluminescentes qui forment l'interface glyphe - une série de motifs lumineux assez étranges qui fonctionnent comme des notifications visuelles lorsque le téléphone est posé, entre autres utilisations.



Par exemple, le cercle central s'allume pour indiquer la charge sans fil ou la charge sans fil inversée, et la bande lumineuse inférieure sert de barre de progression de la charge lorsque le câble USB-C est branché. En outre, les utilisateurs peuvent attribuer certains motifs lumineux aux contacts pour identifier qui appelle. Pratique pour ne pas avoir à retourner l'appareil.



Les diodes fonctionnent également comme une lumière de remplissage pour les caméras principale et ultra-large de 50 mégapixels, qui disposent d'une stabilisation d'image optique et électronique et fonctionnent également en mode nuit, portrait et logiciel de numérisation de documents. Ce capteur peut également prendre des photos macro jusqu'à une distance de 4 cm, comme l'iPhone 13 Pro.

Des performances haut de gamme

Côté performances, le Phone 1 dispose d'un écran OLED 1080p avec un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu'à 120Hz et compatible HDR10+, et une luminosité maximale de 1 200 nits, tandis qu'une petite découpe en forme de poinçon dans le coin supérieur gauche de l'écran abrite une caméra selfie de 16 mégapixels. Il y a également un capteur d'empreintes digitales sous l'écran pour l'authentification biométrique.



L'appareil est propulsé par un processeur Qualcomm Snapdragon 778G Plus, et peut être associé à 8 ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage. L'appareil a un indice IP53 pour la résistance à la poussière et à l'eau, et dispose d'une batterie de 4 500mAh qui peut être chargée jusqu'à 33W par câble ou 15W sans fil. Ce sont des valeurs proches des iPhone d'Apple.

Android pour la partie logicielle

Le système d'exploitation Nothing OS, basé sur Android et dépourvu d'applications pré-installées inutiles, présente quelques caractéristiques uniques notables, notamment les glyphes susmentionnés (jumelés à des alertes de notification à consonance rétro), des fonctions spécifiques à Tesla telles que le déverrouillage des portes et l'activation de la climatisation, ainsi que la possibilité d'afficher les NFT sur les écrans de verrouillage et d'accueil. Voilà qui devrait attirer les férus de technologie.

Date de sortie et prix

Nothing affirme avoir reçu plus de 200 000 précommandes pour le Phone 1, qui sera mis en vente le 21 juillet sur plus de 40 marchés, dont la France, le Royaume-Uni, le Japon, l'Inde et d'autres pays comme l'Espagne. Bizarrement, il n'est pas prévu que le Phone 1 soit commercialisé à grande échelle aux États-Unis. Toutes les informations sont à retrouver sur le site web de Nothing. Le prix sera donc de 399 livres ou 469 euros.