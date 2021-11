Un prototype d'AirPods au design translucide a fuité sur internet

Avant de commercialiser un nouveau produit, Apple se doit de créer plusieurs prototypes afin d'aider les ingénieurs à mieux visualiser et se concentrer dans leur travail. Aucun produit n'y a échappé, même les AirPods de première génération ont eu le droit à une version prototype. Vous allez voir... Ils étaient très différents de la version officielle qu'on connait tous !

Des AirPods au design translucide

Giulio Zompetti, le célèbre collectionneur de prototypes Apple vient de faire à nouveau le buzz sur Twitter. Ce passionné d'origine italienne a partagé des images inédites de prototypes d'AirPods qui ont circulé pendant plusieurs mois au siège d'Apple.

Ces écouteurs ont été manipulés par tous les ingénieurs qui ont travaillé sur le projet et ont permis à l'équipe de détecter de potentiels problèmes pendant la phase de conception.



Normalement enveloppé dans un design complètement blanc, ces AirPods de première génération ont un design translucide qui permet de voir l'intérieur des AirPods (et la tonne de colle que met Apple pour être sûr qu'ils ne s'ouvrent pas).

Comme à son habitude Giulio Zompetti reste discret en ce qui concerne la personne qui lui a vendu ces écouteurs exclusifs, le prix d'achat n'est pas communiqué non plus.

Normalement, les prototypes sont censés être détruits une fois le travail achevé et la commercialisation lancée.

À l'heure actuelle, Apple propose uniquement des AirPods et AirPods Pro en blanc, le design translucide n'a jamais été évoqué dans le passé pour une mise à disposition aux clients.