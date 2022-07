L'Apple TV HD lancée en 2015 est désormais obsolète

Comme toutes les autres entreprises, Apple organise l'obsolescence de ses produits, cela signifie qu'en cas de panne, le service technique à distance ou en Apple Store ne prendra plus en charge l'appareil. Cette approche s'explique par la disparition progressive des pièces, mais aussi par le fait que cela est nécessaire pour éviter une "saturation" des produits éligibles à la réparation.

L'Apple TV HD de 2015 est obsolète

En début de semaine, Apple a ajouté la première génération d'Apple TV HD équipée de la télécommande Siri à sa collection d’appareils anciens. Selon une lettre reçue par MacRumors, la box est devenue obsolète le 30 juin, bien que la liste publique n'ait été mise à jour que récemment.



Lorsque l'Apple TV HD a fait ses débuts en 2015, elle était livrée avec une Siri Remote de première génération sans anneau blanc autour du bouton Menu. Afin de mieux faire ressortir le bouton Menu lors de l'utilisation de la télécommande, Apple a ajouté un anneau blanc à ce bouton dès l'année 2017 avec l’Apple TV 4K.

Comme l’indique la lettre, les Apple TV arrivées avec la télécommande sans anneau autour du bouton (que vous pouvez voir ci-dessous) sont désormais considérés comme obsolètes.

Aujourd'hui, l'Apple TV HD a complètement changé, si on retrouve toujours le même boîtier, la Siri Remote, elle n'est plus la même. Apple a opté pour une télécommande avec un tout nouveau clickpad à commande tactile accompagné de bouton pour les utilisateurs qui préfèrent naviguer autrement que par le tactile. Le design de la Siri Remote a aussi changé, celle-ci a les bords plus épais et lisses et le poids global a fortement augmenté comparé à la génération précédente.



Les clients Apple ont énormément apprécié cette nouvelle Siri Remote, toutefois beaucoup ont critiqué l'initiative d'Apple de supprimer la fonctionnalité gyroscopique qui était bien utile sur certains jeux disponibles sur l'App Store de tvOS !