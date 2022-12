Les iMac de 2013 et 2014 ainsi que l'Apple Watch 2 sont désormais obsolètes

L'obsolescence fait partie de la vie d'un produit, Apple adopte (comme toutes les entreprises) la décision à un moment de ne plus prendre en charge certains produits dans les procédures de son service technique. Ces appareils qui sont concernés s'inscrivent dans la liste des produits vintage.

Plusieurs iMac et une génération d'Apple Watch ne sont plus réparables

C'est officiel, les iMac qui ont été commercialisés en 2013 et 2014 ne sont plus éligibles à une réparation par Apple s'il y a un souci technique rencontré. L'entreprise vous invitera à vous rapprocher de réparateurs tiers qui pourront faire le nécessaire s'ils possèdent toujours des pièces compatibles (ce qui n'est pas toujours gagné).

Les iMac 21,5 et 27 pouces de fin 2013

L'iMac 21,5 pouces de mi-2014

L'iMac Retina 5K de 27 pouces de fin 2014

Sont tous obsolètes. Le premier ordinateur de bureau Apple à utiliser un écran Retina 5K était l'iMac 27 pouces commercialisé à l'automne 2014. Il s'agissait du "Mac le plus incroyablement génial que nous ayons jamais fabriqué", comme l'avait déclaré Phil Schiller à l'époque.

Rappelons quand même que l'obsolescence qu'organise Apple doit respecter deux conditions importantes en France : un accès aux pièces détachées jusqu'à 7 ans après le lancement d'un produit ainsi qu'une éligibilité à une période de 10 ans pour réparation d'une batterie.



L'Apple Watch Series 2 lancée en 2016 a également rejoint la liste des appareils qui ne sont plus pris en charge par Apple, la montre connectée est désormais vintage. Comme pour les Mac cités ci-dessus, Apple vous invitera à vous rapprocher d'un centre de réparation agréé en cas de dommage sur votre montre connectée ou prestation technique nécessaire.



Si Apple exclut tous les ans d'anciens produits des prises en charge de son service technique, c'est essentiellement parce que certaines pièces ne sont plus accessibles au bout d'un moment et c'est aussi pour réduire la quantité de produits éligibles aux réparations. Si Apple venait à intervenir sur tous les appareils qui sont disponibles depuis les années 2000, l'entreprise ne s'en sortirait plus et son service technique serait rapidement débordé de demandes.



Vous pouvez voir la liste des appareils obsolète sur une page dédiée qui se trouve sur la partie assistance du site d'Apple. Vous y retrouverez la liste des Mac, iPod, iPhone, iPad, produits Beats et Apple Watch qui sont obsolète dans le monde entier.

La firme de Cupertino rappelle tout de même qu'un client n'est jamais seul face à une panne quand le service technique ne répond plus présent, il existe des milliers de centres de réparation certifiés Apple qui peuvent vous venir en aide !