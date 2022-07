L'attente de la bêta 4 d'iOS 16 est la plus longue depuis iOS 6

Vous attendez la prochaine bêta d'iOS 16 avec impatience ? Et bien c'est normal car les développeurs et testeurs de la bêta 3 ont désormais attendu plus longtemps la quatrième version d'iOS 16 que tout autre mise à jour depuis iOS 6. Même si Apple la publie ce soir, le "record" est déjà établi.

La longue attente de la bêta 4

Ce point de repère mineur souligné par un Redditer a été atteint lorsqu'Apple n'a pas publié la quatrième version bêta d'iOS 16 hier. En 2012 et 2013, les versions bêta d'iOS 6 et d'iOS 7 sont restées dans leur troisième version pendant 21 jours, ce qui correspond à la troisième version bêta pour développeurs d'iOS 16 à ce jour.

Si la quatrième version bêta d'iOS 16 n'est pas publiée plus tard dans la journée, la troisième version bêta d'iOS 16 deviendra la troisième bêta la plus longue de son genre. Toutefois, il est fort probable que la bêta 4 arrive dans le courant de la semaine.



La plupart des indications suggèrent que le développement d'iOS 16 n'a pas été aussi fluide que ces dernières années, les versions bêta ne se conformant souvent pas au calendrier habituel. Au début de l'année, Mark Gurman, de Bloomberg, a émis l'hypothèse que les versions bêta pourraient prendre du retard, car les versions internes sont actuellement "un peu boguées".



Comme prévu, la version bêta d'iOS 16 a été lancée début juin, suivie de la bêta publique le 11 juillet, soit plus de deux semaines plus tard que pour la première bêta publique d'iOS 15 l'année dernière.



Si vous n'avez pas encore sauté le pas, consultez nos articles pour installer iOS 16 bêta ou encore revoir les 240 nouveautés.