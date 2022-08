Les Beats Fit Pro vont être disponibles en 3 nouvelles couleurs

Disponibles en France depuis le premier trimestre de cette année, les Beats Fit Pro devraient bientôt s'enrichir de trois nouvelles couleurs de style premium. Cette initiative d'Apple est évidemment pour améliorer les ventes de ses écouteurs sans fil qui sont en concurrence directe avec les AirPods Pro et d'autres écouteurs populaires.

Découvrez les 3 nouvelles couleurs

Selon un récent tweet du leaker @aaronp613, Apple va bientôt annoncer de nouvelles couleurs pour les écouteurs Beats Fit Pro conçue pour les utilisateurs adeptes de sports intenses.

Alors que les écouteurs sont déjà disponibles en noir, blanc, vert cendré et violet pop, Apple va ajouter 3 couleurs qui sont pour le moins séduisantes :

Mica (beige)

Ocre (mi-beige mi-marron)

Ombre (marron)

Le média américain 9to5mac a mentionné des informations identiques trouvées dans les codes de la dernière version d'iOS. Apple se préparerait à un lancement imminent qui ne devrait plus tarder, on peut probablement espérer une mise à jour de la gamme en août ou septembre en même temps que les autres annonces matérielles.

Les Beats Fit Pro figurent actuellement comme les écouteurs sans fil les plus performants sur le marché, ils proposent plusieurs fonctionnalités et caractéristiques très convaincantes :

Un mode réduction active de bruit (ANC)

Un mode Transparence

La puce H1 qui permet un appairage rapide avec les appareils Apple, le partage audio avec d'autres utilisateurs Apple, la commande "Dis Siri"

Une autonomie impressionnante de 7 heures (sans réduction active du bruit et mode Transparence)

Une autonomie de 24 heures pour le boîtier de charge

L'Audio Spatial avec suivi dynamique des mouvements de la tête

Une résistance à l'eau et à la transpiration (classés IPX4)

Deux micros beamforming pour des appels irréprochables dans des environnements bruyants

Une compatibilité avec la fonction Localiser en cas de perte

Une compatibilité Android

Si les couleurs déjà disponibles vous intéressent, vous pouvez obtenir une promotion chez certains revendeurs, c'est le cas d'Amazon, Rakuten et Cdiscount.

Pour les personnes qui sont tombées sous le charme des nouvelles couleurs, il va falloir s'armer de patience, car aucune rumeur n'a été capable de dire combien de temps, il va falloir attendre avant l'ajout des coloris.

