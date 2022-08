Une flopée de nouveaux chargeurs de la marque Mophie sur l'Apple Store

De nouvelles références de la marque Mophie sont présentes sur l'Apple Store en ligne. On y retrouve une batterie externe, un chargeur mural, un chargeur voiture et une base 3-en-1.

Mophie balance de nouveaux produits sur l'Apple Store

Si vous êtes à la recherche d'une batterie externe surpuissante, d'une station de recharge 3-en-1 ou encore d'un chargeur mural, la marque Mophie a peut-être la solution pour vous. Depuis quelques heures sur l'Apple Store en ligne, de nouveaux produits sont disponibles à l'achat et nous allons tout de suite les découvrir ensemble.

Powerstation Pro

Premièrement, parlons de la Powerstation Pro, une batterie externe plutôt puissante. Avec sa batterie d'une capacité de 20 000 mAh, elle est capable d'offrir plus de 72 heures de charge à un iPhone ou encore 8 heures à un Macbook. Avec ses deux ports USB-C PD (Power Delivery), elle peut atteindre une puissance de 45 W en sortie partagée, de quoi recharger deux appareils en même temps sans souci.



Son tarif est également assez puissant puisqu'il faudra débourser la somme de 169.95 € pour s'offrir cette Powerstation Pro de Mophie.

Chargeur mural

Deuxième produit, le chargeur mural GaN 1 port speedport. Tout en simplicité, ce chargeur secteur permet de recharger votre iPhone, votre iPad ou encore vos AirPods. Il se décline en deux versions 30 W et 67 W. Le plus petit est vendu 49.95 € et le second, le plus puissant, à 74.95 €. Un câble USB-C vers USB-C (2 m) est fourni dans le coffret.

Base 3-en-1

Troisième produit, la base 3-en-1. Dans le même style que d'autres fabricants, Mophie souhaite vous faciliter la vie pour recharger "tous" vos appareils sur votre bureau ou encore votre table de chevet. L'objet idéal pour recharger un iPhone, une Apple Watch et des AirPods en même temps. Comptez 99.95 € pour l'acquérir.

Chargeur voiture

Enfin, quatrième et dernier produit, le chargeur de voiture. Trois déclinaisons, 20 W, 32 W et 40 W. À noter que le 32 W est équipé de deux ports USB dont un USB-C et un USB-A. Pour ce qui est du 40 W, on sera sur deux ports USB-C.



20 W : 29.95 €

32 W : 34.95 €

40 W : 39.95 €