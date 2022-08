Apple Car : il plaide coupable d'avoir volé des secrets commerciaux

Grâce à plusieurs rumeurs, nous savons depuis un petit moment qu'Apple est en train de travailler sur le projet d'une voiture électrique et connectée. Si cela est évidemment top secret, le géant californien n'a pas d'autres choix que de faire confiance aux ingénieurs et développeurs qui travaillent quotidiennement sur le projet. Malheureusement, un ancien ingénieur a trahi la confiance d'Apple et a volé des secrets commerciaux juste avant sa démission !

Une peine qui pourrait aller jusqu'à 10 ans de prison

L'affaire se déroule au tribunal fédéral de San Jose, Apple accuse son ancien ingénieur Xiaolang Zhang qui a travaillé pendant plusieurs années sur le projet de l'Apple Car d'avoir volé plusieurs secrets commerciaux. Quand il était toujours dans l'effectif d'Apple, Zhang avait pris un congé parental suite à la naissance de sa petite fille, il aurait profité de ce moment pour voyager en Chine où se trouve sa famille et plusieurs de ses amis. Jusqu'ici, on aperçoit un comportement normal d'un homme heureux d'être père...



Cependant, ce qui va mettre la "puce à l'oreille" à la direction de l'Apple Park, c'est qu'à la fin de son congé parental, Xiaolang Zhang va appeler Apple pour leur notifier qu'il ne souhaite pas revenir au sein de l'entreprise. Une attitude étrange étant donné que Zhang était l'un des ingénieurs les plus importants sur le projet, qu'il était très bien rémunéré et qu'il semblait plutôt bien intégré dans son équipe.

Les semaines passent et la direction d'Apple décide d'enquêter sur le choix soudain et brutal de son ancien ingénieur... Pour l'entreprise, il y a quelque chose de louche, un détail que n'a pas divulgué Zhang. Apple va avoir du flair, car le géant californien se rend compte que le voyage en Chine a plus été un déplacement professionnel que personnel.



Apple apprend que Zhang a déménagé dans une ville à côté de Pékin et a rejoint XMotors, une startup qui développe une technologie de conduite autonome pour les voitures.

Cette décision est parfaitement légale, l'ingénieur a le droit de changer de direction dans sa carrière et de travailler avec une autre entreprise.



Malheureusement, Xiaolang Zhang n'a pas été tout à fait honnête lors de la transition entre Apple et XMotors. À la suite de l'enquête, il a été découvert qu'avant de quitter son bureau chez Apple, Zhang avait téléchargé un grand nombre de données sur les serveurs de l'entreprise. Parmi celles-ci figurait un document de 25 pages contenant les plans techniques du circuit imprimé d'un véhicule autonome. Il avait, entre autres, téléchargé des données relatives aux essais et aux prototypes.



Peu après son inculpation en 2018, Zhang a plaidé non coupable. Alors que toutes les preuves allaient contre lui, un accord a été proposé au cours de la dernière audience au tribunal de San Jose. En échange d'une peine réduite, Zhang a plaidé coupable aux accusations. CNBC rapporte que l'accord de plaidoyer de Zhang a été scellé. La condamnation de Zhang est prévue pour novembre, et il pourrait être condamné à une peine de 10 ans de prison et à une amende de 250 000 $.