Among Us ajoute deux nouveaux Cosmicubes et la possibilité de supprimer son compte

Among Us du studio Innersloth vient de recevoir une nouvelle mise à jour sur toutes les plates-formes, avec de nouveaux cosmétiques sur le thème de la nourriture, des changements dans la boutique, la possibilité de changer de carte depuis le lobby, et plus encore. La mise à jour complète 2022.8.23 maintenant en ligne vous permet de dépenser des haricots et des étoiles sur de nouveaux cosmétiques pour avoir l'air délicieux, d'afficher une nouvelle page de présentation dans le magasin (montrée dans la capture d'écran ci-dessous), et aussi diverses corrections de bugs.

La mise à jour des Cosmicubes et de la nourriture de 'Among Us' est disponible dès maintenant

J'espère que vous avez faim ! La dernière mise à jour (2022.8.23) comporte :

Deux nouveaux Cosmicubes alimentaires. Dépensez vos haricots (et vos étoiles) pour acheter de nouveaux cosmétiques à thème alimentaire.

Possibilité de changer de carte depuis le lobby

Changements mineurs dans le magasin concernant le tri et les achats

Plusieurs améliorations et corrections de bugs mineurs

Ajout de la possibilité de supprimer un compte

L'option de changement de lobby est un excellent ajout que beaucoup de joueurs attendaient. Sur iOS particulièrement, les principaux correctifs de la mise à jour d'aujourd'hui incluent la suppression des problèmes de notifications sur l'iPhone 11, la résolution des problèmes d'authentification, et plus encore comme la possibilité de supprimer son compte, une exigence d'Apple auprès des développeurs depuis le 30 juin.

Si vous ne vous êtes pas encore procuré Among Us, il est disponible gratuitement sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android. Pour mémoire, Among Us est disponible sur les plateformes mobile, Xbox, PS4, PS5, Nintendo Switch et PC. Il fût élu meilleur jeu de 2020...

