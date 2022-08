Satechi annonce un hub USB-C très complet pour iPad Air et iPad Pro

L'accessoiriste Satechi a fait une grosse annonce cette nuit pour les propriétaires d'iPad Air et d'iPad Pro qui ont besoin de plus de connectiques sur leur iPad. La marque a mis à jour son Hub USB-C qui permet d'ajouter une multitude de ports supplémentaires sur votre iPad, on retrouve désormais un lecteur de carte micro/SD.

Satechi sort le grand jeu

Depuis qu'Apple a ajouté le port USB-C sur l'iPad, cela ouvre la porte à davantage d'opportunités pour les accessoiristes, il n'y a qu'à regarder le Hub proposé par Satechi pour s'en rendre compte. La dernière version de l'accessoire offre une multitude de connectiques, il y a un port :

USB-C PD jusqu'à 60W

4K HDMI 60 Hz

USB 3.0 jusqu'à 5 Gbit/s

Prise casque 3,5 mm

Lecteur de carte micro/SD UHS-I

Alors qu'un tel accessoire vaudrait entre 150€ et 300€ chez Apple, Satechi joue l'accessibilité tarifaire en proposant son Hub USB-C pour iPad Air et Pro à seulement 69,99$.

Cet Hub USB-C fonctionne avec les dernières générations d'iPad, mais aussi avec de nombreuses tablettes et ordinateurs concurrents :

2022 iPad Air M1

2021 iPad Pro M1

iPad Mini 6e génération

2020/2018 iPad Pro

2020/2018 MacBook Air

Microsoft Surface Laptop 3/Surface Pro 7/Go

Google PixelBook Go

Samsung Galaxy S10 Plus/S10

9 Plus/9

Note 9/8

Google Pixel 3 XL/3

LG V30

Huawei Mate 20

HTC U12+

Si vous êtes intéressé, Satechi propose des expéditions des États-Unis vers la France, l'accessoiriste rappelle que vous pouvez dépenser jusqu'à 150 EUR sans vous exposer à des frais de douane sur votre commande. La GST est de 20% et doit être acquittée pour toute commande supérieure à 0 EUR.