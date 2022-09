Sorties jeux : Railbound, Isla Sinaloa, Chess Minis, Iron Marines Invasion

Aujourd'hui 11 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Railbound, Isla Sinaloa, Iron Marines Invasion, Chess Minis.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Isla Sinaloa (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.014, 1,2 Go, iOS 15.0, EnsenaSoft, S.A. de C.V.) Isla Sinaloa est un jeu relaxant plein d'activités à faire sur une île paisible dans un univers rempli d'animaux sympathiques. Idéal pour les jeunes avec 15 mini-jeux, 25 personnages, 500 objets à collectionner, des labyrinthes, une ferme, et plus encore comme des objets à fabriquer. Télécharger le jeu gratuit Isla Sinaloa





Ultimate Bowmasters (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.2, 614 Mo, iOS 10.0, Playgendary Limited) Découvrez un nouveau chapitre du célèbre jeu d'action où l'on décoche des flèches tous azimuts. Un nouveau mode super sanglant apporte encore plus de fun, tout comme les 60 personnages et les innombrables armes gratuites à tester. Le moteur graphique a été revu, ce qui rend le titre bien plus attirant. Télécharger le jeu gratuit Ultimate Bowmasters





Pako Highway (Jeu, Action / Course, iPhone / iPad, v1.0.1, 217 Mo, iOS 11.0, Tree Men Games) Conduisez sur des autoroutes sans fin, évitez les obstacles et accumulez de la puissance en effectuant des dépassements sur le trafic ! C'est le dernier volet de la saga PAKO qui troque la vue de haut et la police pour un titre arcade où il faut aller le plus loin possible sans accident. Personnalisation, amélioration, radio et booster sont au programme. Télécharger le jeu gratuit Pako Highway





The Legend of Neverland (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.4, 2,4 Go, iOS 10.0, GameArk Global) Vu cette semaine, The Legend of Neverland est un mélange entre Black Desert et Genshin Impact. Le résultat est un jeu d'aventure intéressant, bien réalisé mais au gameplay trop classique pour les amateurs du genre MMORPG. Télécharger le jeu gratuit The Legend of Neverland





Infinite Magicraid (Jeu, Stratégie / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.2.0, 1,7 Go, iOS 10.0, DHGames Limited) Voici un MOBA qui emprunte à plusieurs jeux dont Diablo.



Sur cette terre, tu peux collectionner les héros, invoquer de puissants compagnons, éveiller des forces dormantes et toujours repousser tes propres limites.

Aux côtés de tes équipes héroïques, rends-toi à Port-Tranchant et embarque dans un périple pour vaincre Lihem, le dieu du mal. Livre bataille dans le pays divisé de Lowès ! Télécharger le jeu gratuit Infinite Magicraid





Chess Minis (Jeu, Jeux de société / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.2.0, 243 Mo, iOS 11.0, Classics F5 LLC) Jouez à des puzzles intelligents et stimulants ou à des parties d'échecs complètes 1v1 en temps réel ! Collectionnez des récompenses, complétez votre collection et débloquez des succès, le tout gratuitement et sans aucune publicité !

Collectionnez des jeux d'échecs magnifiques, mignons et cool, conçus par des artistes étonnants du monde entier ! Télécharger le jeu gratuit Chess Minis





Blackout Rugby Manager (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v1.10.4, 360 Mo, iOS 11.0) Blackout Rugby manager est une simulation complète de gestion, vous mettant dans la peau d'un manager de rugby d'un nouveau club.

Créez des tactiques et des styles de jeu pour tirer parti des forces de votre équipe. Montrez vos connaissances en matière de rugby en créant des schémas d'attaque, des stratégies de coups de pied, des cibles d'alignement et des systèmes défensifs. Le tout avec des matchs à suivre en 3D temps réel, il y a de quoi être séduit. Télécharger le jeu gratuit Blackout Rugby Manager





Nouveaux jeux payants iOS :

Residual (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.2.0, 140 Mo, iOS 8.0, Pascal Bestebroer) Residual... un nouveau genre de jeu de plateforme de survie signé OrangePixel. C'est magnifiquement réalisé avec un style pixel-art de grande qualité, et surtout terriblement corsé comme les classiques du genre.



Dans une galaxie oubliée, pleine de planètes étranges, un explorateur solitaire s'écrase sur une planète renfermant un ancien secret extraterrestre. Sortez de l'épave à travers un monde rude, imprévisible et généré de manière procédurale. Récoltez de la nourriture et faites des feux de camp pour rester en vie. Fabriquez des outils de survie de science-fiction comme des téléporteurs et des appareils d'extraction. Découvrez des technologies extraterrestres capables de réparer le vaisseau. La faim, les tempêtes cosmiques, la vie végétale hostile et le mystérieux ooze font partie des nombreux obstacles que vous devrez affronter.



Vous ne serez pas seul ! PDB (un Personal Disaster Bot flottant et narquois) vous suivra et vous aidera tout au long de votre parcours. Télécharger Residual à 5,99 €





Railbound (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.01, 203 Mo, iOS 11.0, Lukasz Spierewka) Railbound est un jeu de puzzles apaisant et amusant mettant en scène deux chiens partis à l’aventure autour du monde à bord d’un train.

Reliez et façonnez des chemins de fer à travers différents paysages pour aider tout le monde à rentrer à la maison. Résolvez plus de 150 puzzles, des plus simples aux plus tortueux.



Voilà qui devrait plaire à un grand nombre de joueurs qui cherchent un défi accessible mais prenant. Télécharger Railbound à 4,99 €





Iron Marines Invasion (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.0.3, 645 Mo, iOS 11.0, Ironhide S.A.) Le dernier jeu de la sage Iron Marines est arrivé, un jeu de stratégie temps réel (RTS) qui propose une campagne solo de longue haleine avec un gameplay profond et un contenu énorme. C'est l'un des jeux du mois, assurément.



Regardez le trailer vidéo : Les nouveautés sont essentiellement la possibilité de combiner ses compétences et faire évoluer ses troupes. Télécharger Iron Marines Invasion à 4,99 €