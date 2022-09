Apple fournit enfin le détail des mises à jour des AirPods

Comme prévu, Apple a publié un nouveau document d'assistance contenant des notes de mise à jour pour les AirPods standard, les AirPods Pro et les AirPods Max. À l'avenir, Apple indique que la page décrira les nouvelles fonctionnalités et les changements inclus dans les mises à jour du firmware AirPods.

Un bon début pour mieux connaître les mises à jour

La dernière version du micrologiciel des AirPods est la 4E71 et a été publiée le 10 mai. Malheureusement, le document d'assistance d'Apple n'est pas particulièrement utile pour cette version, les notes de mise à jour ne mentionnant que des "corrections de bogues et autres améliorations", sans aucun détail précis. Espérons que les prochaines soient plus détaillées pour les futures versions du firmware.

Sur un iPhone mis à jour vers iOS 16, un lien vers le document d'assistance d'Apple pour les mises à jour du micrologiciel AirPods peut être trouvé en ouvrant l'app Réglages, en naviguant vers Général → À propos → AirPods, et en appuyant sur Version du micrologiciel. Le document d'assistance est similaire à celui qu'Apple a maintenu pour les mises à jour du firmware des AirTags en début d’année.



Il n'y a toujours pas de moyen manuel de mettre à jour les AirPods, le nouveau firmware s'installant automatiquement à un moment lorsque les AirPods sont en charge et à portée Bluetooth d'un iPhone, iPad ou Mac. Il existe quelques conseils et astuces qui peuvent faciliter le processus.