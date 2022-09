Les iPhone 14 ont tous un nouveau capteur de lumière ambiante placé à l'arrière

Après une présentation complète et des caractéristiques détaillées sur le site d'Apple, on pensait réellement tout connaître des iPhone 14. Cependant, saviez-vous qu'Apple a ajouté un capteur de lumière ambiante de nouvelle génération à l'arrière de l'ensemble de ses iPhone 14 ? L'information qui n'avait pas été révélée jusqu'ici a été mentionnée par le média TechCrunch cette nuit.

Selon Matthew Panzarino de TechCrunch, tous les modèles d'iPhone 14 sont dotés d'un nouveau capteur de lumière ambiante à l'arrière des smartphones. On parle ici d'un changement majeur, car les anciennes générations d'iPhone ne disposaient que d'un seul capteur de lumière ambiante au-dessus de l'écran.



Quelle mission aura ce nouveau capteur ?

C'est simple, il servira à détecter si vous êtes à l'extérieur en plein soleil ou à l'intérieur, dès que l'information est récupérée, la luminosité de l'écran s'adaptera automatiquement. Autre intérêt qu'aura ce nouveau capteur, c'est la capacité de déterminer l'exposition pour le système de caméra arrière.

Dans le test de l'iPhone 14 Pro qu'a pu faire le média Mashable, Stan Shroeder, le journaliste en charge de l'examen du nouvel iPhone, a expliqué qu'il avait été impressionné par les performances de ce nouveau capteur.

Il a pris un iPhone 14 Pro avec un iPhone 13 Pro puis il est subitement passé d'un environnement très lumineux à une pièce plongée dans le noir afin de voir le comportement qu'aurait le nouvel iPhone. Dans son rapport, il précise que le nouvel iPhone a immédiatement ajusté la luminosité de l'écran pour s'adapter au nouvel environnement. Bien sûr, l'iPhone 13 Pro a fait pareil, mais avec un certain temps de latence comparé à la dernière génération d'iPhone.

La gamme iPhone 14 a pas mal de nouvelles fonctionnalités et de changements que vous ne remarquerez pas à première vue. Par exemple, les modèles Pro disposent désormais de deux capteurs de lumière ambiante - un à l'avant et un à l'arrière - qui devraient améliorer encore le comportement de l'écran du téléphone dans différents types de lumière. J'ai pris le 14 Pro et le 13 Pro dans mes mains, je les ai tenus contre la lumière vive, puis je me suis détourné et je suis allé dans une pièce sombre, et le 14 Pro était plus réactif pour adapter la luminosité de l'écran.