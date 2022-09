Un "Amazon Event" est prévu pour le 28 septembre

En seulement quelques années, Amazon a multiplié sa présence sur de nombreux marchés populaires, on pense à celui des enceintes connectées, des sonnettes et caméras connectées, des tablettes... Amazon est partout et veut s'imposer face à des géants qui sont là depuis parfois bien plus longtemps. Un nouveau chapitre dans les produits Amazon va bientôt commencer, l'entreprise américaine vous invite pour un événement spécial en virtuel qui aura lieu le 28 septembre prochain.

Qu'est-ce que nous prépare Amazon ?

Avec des investissements colossaux dans la recherche et le développement et avec des ingénieurs et développeurs très expérimentés, Amazon n'est pas le genre d'entreprise à sous-estimer dans les annonces de nouveaux produits à venir.

Le mardi 28 septembre à 18h00 (heure française), Amazon va diffuser en direct sur YouTube un événement spécial pour présenter de nouveaux produits qui seront prochainement disponibles dans son grand catalogue.



Sans dévoiler trop d'informations, Amazon déclare que son événement de la rentrée sera exclusivement dédié aux "nouveautés qui concernent directement les derniers appareils, fonctionnalités et services d'Amazon".

Les explications sont vagues puisque cela laisse sous-entendre l'arrivée de nouvelles générations de produits existants, des fonctionnalités qui seront ajoutées à Alexa ou encore de nouveaux services Amazon qui débarqueront dans l'abonnement Amazon Prime.

Selon plusieurs analystes qui ont réalisé quelques pronostics, Amazon pourrait annoncer plusieurs changements majeurs sur ses services, cela concernerait :

Prime Video

Luna (service de cloud gaming)

Amazon Music

Peut-être des révélations autour de futures créations originales ou de contrats qui ont été récemment signés par Amazon avec des tiers. Les analystes prédisent aussi des nouveautés du côté matériel, des enceintes Echo 2022 seraient dévoilées ainsi que plusieurs objets connectés.

Pour les enceintes connectées, Amazon a probablement remarqué que la part de marché d'Apple a évolué depuis plus d'un an, cela s'explique par la disponibilité des HomePod mini qui ont dynamisé la présence d'Apple sur ce marché. Amazon deviendra certainement plus agressif pour conserver sa première place face à Apple et Google.



Parmi les autres annonces, Amazon pourrait dévoiler un Kindle Paperwhite 5 (149$) et un Kindle Paperwhite Signature Édition (209,99$), deux nouvelles liseuses qui rejoindraient celles déjà existantes. Pour ces modèles, Amazon aurait énormément écouté les retours de ses clients et amélioré plusieurs détails.