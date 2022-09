AirPods Pro 2 : une mise à jour 5A377 du firmware est prête pour le lancement de demain

Après les nombreux bugs présents sur les iPhone 14, Apple sécurise le plus possible les lancements prévus demain : l'Apple Watch Ultra et les AirPods Pro 2. Après une mise à jour corrective pour la future montre connectée, c'est au tour de la nouvelle génération des populaires écouteurs sans fil. Apple vient de publier une mise à jour qui s'installera dès la première connexion de vos AirPods Pro 2 à votre iPhone !

Les AirPods Pro 2 ont le droit à une mise à jour spéciale

En prévision du lancement de la deuxième génération des AirPods Pro, Apple a publié un nouveau firmware ce soir. Dès le déballage de votre nouvelle paire d'écouteurs, vous aurez une mise à jour qui s'installera automatiquement après la connexion avec votre iPhone. Vos AirPods Pro 2 passeront du firmware 5A374 au firmware 5A377.



Comme d'habitude, Apple ne fait pas l'effort de fournir les détails de cette mise à jour, on imagine tout de même qu'elle devrait apporter une meilleure stabilité au niveau de la connexion avec des appareils tiers et probablement une optimisation sur la qualité audio.

Comment savoir quand vos AirPods Pro 2 auront fait la mise à jour ? Le téléchargement et l'installation de la mise à jour se font automatiquement, voici le chemin à suivre pour vérifier si la MAJ a bien été téléchargée :

Ouvrir l'application "Réglages" sur iPhone Aller dans Bluetooth Trouver vos AirPods ou votre produit Beats dans la liste Appuyez sur le « i » qui se trouve au bout de la ligne Regardez si la version du firmware correspond à celle mentionnée plus haut dans l'article

Attention, cette nouveauté ne concerne que les AirPods Pro 2, en ce qui concerne les AirPods 1, 2, 3, les AirPods Pro 1 et l'AirPods Max, Apple n'a pas publié de mise à jour ce soir. Inutile de vérifier si vous avez le nouveau firmware.