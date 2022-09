Tim Cook parle des femmes, des EarPods et encore de l'avenir en AR

Hier, le PDG d'Apple, Tim Cook, a donné une interview à la BBC, avant d'aller rencontrer les femmes fondatrices du premier programme Foundations de l'entreprise au Royaume-Uni. Comme il l'a partagé sur son compte Twitter, "ces développeuses sont en passe de réaliser et d'accomplir des choses extraordinaires."

Great to meet with our class of all-female founders at our first Foundations program in the UK. These developers are on their way to making and achieving extraordinary things. pic.twitter.com/nkXZ9TOLzv