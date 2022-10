iOS 16 : la limite sur le nombre d'écrans verrouillés est de 200 !

Avec iOS 16, Apple répond enfin à l'une des demandes majeures qu'avaient les clients Apple : personnaliser l'écran de verrouillage. Le géant californien a ajouté la possibilité de choisir ses propres widgets, mais aussi de changer la police pour la date et l'heure. Des avancées qui n'ont rien de révolutionnaire, mais qui ont bien été accueillies par la communauté Apple !

Il existe bien un nombre maximum d'écrans verrouillés

Avec iOS 16, vous avez la possibilité de modifier votre écran de verrouillage et d'en sauvegarder plusieurs versions différentes afin de procéder à des changements rapides quand vous le souhaitez. Selon un utilisateur de Reddit, il existe une limite de 200 écrans de verrouillage personnalisés par iPhone avec iOS 16. Lorsque cette limite est atteinte, l'utilisateur est invité par le système à supprimer l'un des écrans de verrouillage précédemment créés avant d'en ajouter un nouveau.



Évidemment, la création de 200 écrans de verrouillage différents est largement suffisant pour tous les utilisateurs, même pour les personnes les plus exigeantes. Apple aurait pu fixer la limite bien plus bas que ça n'aurait pas dérangé le moindre utilisateur !

Quel type de navigation pour ceux qui créent énormément d'écrans de verrouillages ?

Apple n'y a probablement pas pensé et c'est bien dommage. Que vous ayez créé 5 écrans de verrouillage ou 200, la navigation est exactement la même, vous devrez glisser d'un écran de verrouillage à l'autre de gauche à droite. Apple ne fournit aucun déplacement rapide, ce qui peut s'avérer compliqué dans le cas de l'utilisateur Reddit et ses 200 écrans de verrouillage.



Pour les autres limitations liées à l'écran de verrouillage sur iOS 16, on retrouve certains points faibles cette fois-ci au niveau de la personnalisation. Comme vous avez pu le remarquer, Apple ne propose pas encore la possibilité de déplacer le bouton d'accès à l'appareil photo ou à la lampe torche. En ce qui concerne les nouveaux widgets, ils doivent rester positionnés à un emplacement bien précis et la quantité de widgets est pour le moment limité à 3 par écran de verrouillage.

Des changements sur iOS 16.1 pour les modifications de fonds d'écran

Avec iOS 16.1, Apple est revenu à une ancienne méthode pour que les utilisateurs puissent facilement permuter entre plusieurs fonds d'écran. Comme ça a été le cas avec de précédentes versions d'iOS, vous aurez juste à accéder à l'application Réglages pour sélectionner rapidement le fond d'écran que vous souhaitez mettre sur votre écran de verrouillage ou votre écran d'accueil. Cette nouvelle approche a été repérée avec iOS 16.1, qui est disponible en version bêta pour les développeurs et testeurs publics qui se sont enregistrés.