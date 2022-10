Zachtronics Solitaire propose 7 jeux différents sur iOS

Le studio Zachtronics est de retour sur iOS avec une nouvelle collection de jeux de cartes sous l'appellation Zachtronics Solitaire Collection. Après sa récente sortie sur Steam, ce pack de sept jeux de solitaire est en fait tiré des mini-jeux conçus pour les autres jeux du développeur. On compte également un jeu de paires.



Pour l'instant, le jeu est seulement optimisé pour l'iPhone, la version iPad présentant d'énormes bandes noires.

Zachtronics Solitaire est disponible sur App Store

La collection de solitaires Zachtronics est arrivée ! Vous y trouverez sept jeux de solitaire totalement uniques, conçus à l'origine comme des mini-jeux pour nos versions 2016-2022, mis à jour avec de nouveaux graphismes haute résolution, ainsi qu'une toute nouvelle variante de solitaire disponible uniquement dans cette collection.

Regardez la bande-annonce originale de Zachtronics Solitaire sur Steam ci-dessous :

Voici la liste des jeux inclus :

Shenzhen Solitaire : Une variante de solitaire inspirée de FreeCell avec un jeu de trois couleurs basé sur des tuiles de mahjong. Proletariat's Patience : Une variante asymétrique du solitaire où certaines cartes sont regroupées par couleur tandis que d'autres sont empilées en alternant les couleurs. Kabufuda Solitaire : Une variante de solitaire stimulante utilisant les cartes japonaises kabufuda, où des cases libres supplémentaires sont débloquées en faisant des séries. Cluj Solitaire : Une variante originale du solitaire où vous pouvez "tricher" en plaçant les cartes où vous voulez, à condition de faire attention. Cribbage Solitaire : Une variante de solitaire basée sur le score, utilisant des règles de Cribbage modifiées et un véritable jeu de reconnaissance d'avions de la guerre froide. Sawayama Solitaire : Une version réimaginée du Klondike qui est plus rapide, plus stratégique et plus souvent gagnable que l'original. Fortune's Foundation : Une toute nouvelle variante de solitaire très stimulante utilisant un jeu de cartes de tarot qui vous offre une fortune lorsque vous gagnez. Sigmar's Garden : Un jeu de correspondance de tuiles utilisant les symboles alchimiques d'Opus Magnum.

Pour l'instant, le jeu n'est disponible que sur iOS, mais une version Android est en préparation. Si vous êtes amateur du genre, nous ne pouvons que vous conseiller de foncer sur Zachtronics Solitaire disponible sur l'App Store pour 4,99 €. Il a été conçu pour fonctionner sur les appareils de 2014 et plus récent. On attend avec impatience la version iPad pour exploiter les grandes tailles d'écran, idéales pour ce genre de jeux.

Télécharger Zachtronics Solitaire à 4,99 €