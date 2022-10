Instagram : n'installez pas la dernière mise à jour sur iOS !

Les mises à jour ont toujours pour objectif d'améliorer l’expérience utilisateur et d'éliminer les bugs indésirables, cependant elles peuvent parfois être catastrophiques pour le fonctionnement de l'application. Selon plusieurs retours sur les réseaux sociaux, la version 255.0 d'Instagram sur iOS provoquerait des crashs instantanés dès l'ouverture de l’app.

Instagram en version 255.0 sur iPhone, ce n'est pas le bon plan

Avec des centaines de millions d'utilisateurs qui se connectent quotidiennement sur Instagram, le groupe Meta n'a pas le droit à l'erreur pour son célèbre réseau social spécialisé dans les photos et vidéos. Malheureusement, l'équipe de développeurs qui s'occupe des mises à jour d'Instagram sur iOS aurait réalisé une gaffe dans la version 255.0 déjà déployée sur l'App Store.



D'après une tonne de retours sur les réseaux sociaux, Instagram plante systématiquement à l'ouverture depuis que la mise à jour est installée. Ce phénomène ne toucherait que les utilisateurs d'iPhone qui sont sous iOS 16 ou une version logicielle plus récente, l'anomalie ne se produirait pas pour les iPhone qui n'ont pas encore migré vers la nouvelle mise à jour d'Apple.

Les utilisateurs qui sont impactés affirment qu'aucune solution ne fonctionne pour le moment, plusieurs manipulations ont déjà été testées comme la désinstallation puis la réinstallation de l'application, le redémarrage de l'iPhone...

Comme Apple ne propose pas encore de retourner vers la version précédente d'une application, les utilisateurs concernés n'ont pas d'autres choix que d'attendre la prochaine mise à jour afin de retrouver un fonctionnement normal d'Instagram.



Cette attente pourrait durer un peu de temps, car il faut que les développeurs comprennent l'anomalie qui provoque le crash de l'application, créée la mise à jour et que celle-ci soit validée par les équipes de l'App Store. Si la première et la seconde étape peuvent être rapides avec un petit coup de pression de la part de la direction de Meta, la dernière étape ne dépend pas du groupe de Mark Zuckerberg. De plus, on le voit régulièrement, Apple prend parfois du temps à approuver les mises à jour, l'entreprise ne propose pas de priorité aux développeurs même dans le cadre d'une situation urgente.



Pour le moment, Instagram n'a réalisé aucune communication sur les réseaux sociaux, il est toutefois probable que le siège soit au courant et que les investigations aient déjà commencé.

Pour ceux qui sont concernés, n'oubliez pas qu'Instagram est accessible sur le web, cette version du réseau social vous permet de consulter les publications, les stories, de regarder l'onglet Explorer, de répondre/envoyer des messages, de publier...