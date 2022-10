watchOS 9.0.2 est disponible sur Apple Watch

Pour mettre à jour votre Apple Watch, il suffit d'aller dans l'application Watch de votre iPhone puis dans Général et Mise à jour logicielle , vous devrez accepter des conditions générales avant de lancer le téléchargement puis l'installation de cette mise à jour.

Bonne nouvelle pour les propriétaires d'Apple Watch, une meilleure expérience utilisateur est dorénavant possible grâce à la sortie de watchOS 9.0.2 ! Comme vous avez pu le voir avec la disponibilité de watchOS 9 qui a eu lieu le 12 septembre dernier, la nouvelle mise à jour majeure de la rentrée a ajouté quelques bugs désagréables qui pouvaient gêner votre utilisateur au quotidien. Apple a longuement étudié ces bugs qui ont fait l'objet d'une analyse par les développeurs de l'Apple Park et la majorité des instabilités aperçues jusqu'ici sont à présent résolues .

