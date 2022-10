1Password 8 se met à jour sur l'Apple Watch avec une nouvelle interface et des complications

1Password est sans aucun doute l'un des gestionnaires de mots de passe les plus populaires au monde. Si le succès a très vite été au rendez-vous, c'est en partie grâce à la facilité d'utilisation, aux nombreuses fonctionnalités gratuites ou encore à l'application watchOS qui permet un accès rapide à ses identifiants et mot de passe sans avoir besoin de prendre son iPhone dans les mains !

1Password 8 évolue sur Apple Watch

Depuis août 2022, 1Password propose une nouvelle version de son application qui n'a pas été publiée en tant que mise à jour sur l'App Store, mais sous forme d'une nouvelle application qu'il est nécessaire de télécharger.

1Password 8 offre un design 2.0 aux utilisateurs, une page d'accueil, des alertes de sécurité pour savoir quand un site internet ou un service a rencontré un problème de sécurité, un indicateur pour voir le nombre de fois où vous avez réutilisé le même mot de passe, la connexion via votre Apple ID...



Les équipes de 1Password ont réalisé un travail extraordinaire autour de la 8e version du gestionnaire de mot de passe. Toutefois, ce que n'avait pas proposé jusqu'ici 1Password, c'était un rafraîchissement de l'application watchOS qui est très utilisée par les propriétaires de la montre connectée d'Apple !



Dans un billet de blog, 1Password explique :

Avec la dernière mise à jour de 1Password 8 pour iOS, votre Apple Watch peut désormais servir de fenêtre sécurisée pour accéder également à vos informations les plus importantes, même lorsque votre téléphone n'est pas sur vous ou que vous n'avez pas de connexion Internet.



1Password pour Apple Watch offre un accès rapide aux codes à deux facteurs, aux mots de passe Wi-Fi, aux notes sécurisées ou à tout autre élément que vous choisissez d'emporter avec vous.

Avec sa nouvelle version sur watchOS, 1Password agrandit le texte affiché sur l'écran pour les dernières Apple Watch qui bénéficient un écran plus grand. Les informations affichées sont plus claires, on aperçoit de petits logos des sites où vous avez répertorié vos identifiants et mots de passe, la nouvelle version de l'app watchOS est... parfaite !

Dernière fonctionnalité intéressante, on retrouve des complications qui peuvent s'installer sur n'importe quel cadran de l'Apple Watch, vous pourrez avoir un accès rapide à vos informations sans aller chercher l'application dans votre menu d'accueil.



Parmi les autres améliorations de la mise à jour, voici ce qu'on a également :

Vous pouvez désormais désactiver l'authentification à deux facteurs pour votre compte 1Password depuis l'appli 1Password.

L'expérience avec VoiceOver lors de l'affichage des détails d'un élément a été améliorée, notamment la façon dont les étiquettes et le contenu des champs sont traités et les améliorations apportées aux champs affichés en gros caractères.

Vous pouvez trier vos favoris.

Vous pouvez réorganiser et gérer les champs épinglés.

L'écran d'accueil présente désormais une vue vide si vous ne l'avez pas encore personnalisé.

L'icône de l'application a été légèrement mise à jour.

Le design de l'écran d'accueil a légèrement été revu

Ainsi que plein d'autres nouveautés et corrections. La mise à jour de 1Password 8 est disponible dès maintenant sur l'App Store. Pour les personnes qui ont toujours la précédente application de 1Password, pensez à télécharger la nouvelle application pour profiter d'une meilleure expérience !

