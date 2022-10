Mark Zuckerberg s'en prend au modèle économique d'Apple

Mark Zuckerberg, le patron de Meta, ne peut pas s'empêcher de s'en prendre à Apple en ce moment, et au lendemain de son tacle au sujet du casque AR/VR, il vient d'attaquer le modèle économique de la firme de Cupertino.



Lors d'une interview avec Ben Thompson de Stratechery, Mark Zuckerberg s'est insurgé contre la façon dont Apple fait payer son matériel, affirmant que d'autres entreprises préfèrent vendre leurs logiciels.

Une concurrence profonde et philosophique

Apple et Meta sont en friction permanente, notamment depuis que le changement d'Apple en matière de transparence du suivi des applications (ATT) a commencé à provoquer des pertes considérables pour Facebook en termes de revenus publicitaires. Depuis lors, Zuckerberg a déclaré à qui voulait l'entendre qu'Apple et Meta se livraient à une "concurrence profonde et philosophique".

Zuckerberg a récemment expliqué pourquoi il pense que le casque AR/VR d'Apple sera nul, et maintenant il tire à boulets rouges sur les prouesses financières de l'entreprise. Selon Business Insider, M. Zuckerberg a déclaré à M. Thompson qu'Apple s'y prend mal.

En général, les gens construisent du matériel et essaient d'en tirer un bénéfice, alors que si vous êtes Apple, vous construisez du matériel et vous le facturez autant que possible.

Il a dit que sa société a pris une autre voie. "Je pense que le fait que quelqu'un vienne dans ce secteur et dise : "Nous allons construire le meilleur matériel du secteur et nous allons le vendre au seuil de rentabilité et dans certains cas [à perte]" est la meilleure stratégie.



L'objectif de Meta est de gagner de l'argent grâce aux applications pour casques, grâce à une commission pouvant atteindre 47,5 % - bien qu'elle ait déjà critiqué celle de 30 % d'Apple.



Pour appuyer son argument, Zuckerberg a déclaré que le dernier casque VR de Meta, Quest Pro, ne coûte "que" 1 500 dollars. Il a ajouté qu'il prévoyait de dévoiler un Quest 3, dont le prix se situerait entre 300 et 500 dollars. Le but est de faire du volume :

Cette stratégie commerciale, je pense, est alignée avec la mission qui consiste essentiellement à connecter les gens et à avoir des gens présents, car si vous voulez construire une expérience sociale, vous devez avoir les gens présents.

Si c'est louable, cela ne semble pas gagné, les propres employés de Meta devant être forcés pour utiliser Horizon Worlds. De plus, Meta engrange des milliards grâce à la publicité, chose qui doit être très certainement déjà prévue pour son métavers.



Apple est célèbre pour sa capacité à gagner de l'argent, bien sûr. Les récents iPhone 14, Apple Watch Series 8 et Apple Watch Ultra se vendant très bien. Mais c'est loin d'être la seule entreprise qui cherche à "faire payer autant qu'elle peut" ses produits. Apple devrait lancer son propre casque dans la première partie de l'année prochaine, avec un prix d'environ 2 000 dollars...