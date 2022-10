Intel présente le Thunderbolt 5

Intel a lancé sa campagne marketing autour de la prochaine génération de Thunderbolt. Les principales nouveautés à retenir, une bonne gestion des écrans 8K et une vitesse de transfert de données toujours plus rapide.

Thunderbolt 5 : le transfert de fichiers à la vitesse du son

Intel vient d'annoncer la prochaine génération de Thunderbolt, à savoir le Thunderbolt 5. Au menu, un transfert de données encore plus rapide et une meilleure prise en charge des écrans externes.



Le Thunderbolt 5 offre jusqu'à 80 Gbit/s de bande passante dans les deux sens et permet d'obtenir des transferts de données deux fois plus rapides que la précédente génération entre un Mac et un stockage externe.

Un mode spécial est également prévu pour atteindre les 120 Gbit/s (3 fois plus rapide) et ainsi permettre à un Mac (compatible) de gérer jusqu'à deux écrans 8K en 60 Hz. À l'heure actuelle, les ports Thunderbolt 4/USB 4 des derniers MacBook Pro peuvent s'occuper de deux écrans (ou trois avec la puce M1 Max) en 6K (60 Hz).



Cette nouvelle génération de Thunderbolt sera compatible avec les versions actuelles, mais aussi avec les nouvelles normes UBS4 2.0 et DisplayPort 2.1. Intel précise que des détails supplémentaires, dont la date de sortie, seront partagés en 2023.



Espérons qu'Apple se précipite pour ajouter le Thunderbolt 5 dans ses nouveaux Mac une fois qu'il sera disponible sur le marché.