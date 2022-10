Apple donne de nouveaux détails sur la recharge propre d'iOS 16.1

Nous l'avions vu dans le programme de bêta d'iOS 16.1, Apple a ajouté une recharge énergétique propre pour les iPhone aux États-Unis. Grâce à cette nouveauté, Apple va aider ses clients américains à réduire leur empreinte carbone en rechargeant l'iPhone uniquement dans les moments où de l'énergie propre est injectée sur le réseau électrique pendant la nuit. Apple a joint plus d'explications à cette nouveauté !

Comment ça marche ?

Dans un document d'assistance publié sur son site internet, on apprend plusieurs détails intéressants concernant la fameuse fonctionnalité "Clean Energy Charging", voici l'approche d'Apple pour comprendre les périodes où les logements sont alimentés en énergie propre depuis la mise à jour iOS 16.1 :

Lorsque la charge d'énergie propre est activée et que vous connectez votre iPhone à un chargeur, votre iPhone obtient une prévision des émissions de carbone dans votre réseau d'énergie local et l'utilise pour charger votre iPhone pendant les périodes de production d'énergie plus propre. Clean Energy Charging n'est disponible qu'aux États-Unis et est activé par défaut lorsque vous configurez votre iPhone ou après la mise à jour vers iOS 16.1.

Apple explique également que la fonctionnalité qui est activée par défaut fonctionne en homogénéité avec la charge optimisée de la batterie qui apprend de vos habitudes de charge.

La charge d'énergie propre ne s'applique que là où vous passez le plus de temps et où vous chargez régulièrement votre iPhone pendant de longues périodes, comme votre maison et votre lieu de travail. La fonctionnalité ne s'engage pas si vos habitudes de charge sont variables ou si vous êtes dans un nouvel endroit, comme lorsque vous voyagez.

Toujours dans son document d'assistance, Apple indique comment observer si Clean Energy Charging est activé, plusieurs paramètres doivent être vérifiés si vous résidez en ce moment aux États-Unis :

Vérification de l'option en elle-même : Réglages > Batterie > État et charge de la batterie et assurez-vous que la "charge d'énergie propre" est activée

: Réglages > Batterie > État et charge de la batterie et assurez-vous que la "charge d'énergie propre" est activée Vérification de la géolocalisation pour que l'iPhone sache quand l'énergie propre est injectée sur votre réseau électrique : Réglages > Confidentialité et sécurité > Services de localisation et assurez-vous que les services de localisation sont activés

: Réglages > Confidentialité et sécurité > Services de localisation et assurez-vous que les services de localisation sont activés Autre vérification de géolocalisation : Réglages > Confidentialité et sécurité > Services de localisation > Services système et assurez-vous que la personnalisation du système est activée.

: Réglages > Confidentialité et sécurité > Services de localisation > Services système et assurez-vous que la personnalisation du système est activée. Dernière vérification en lien avec la géolocalisation : Réglages > Confidentialité et sécurité > Services de localisation > Services système > Emplacements importants et assurez-vous que les emplacements importants sont activés.

Si vous nous lisez depuis les États-Unis et que vous ne voulez pas que Clean Energy Charging soit activé sur votre iPhone, il suffit de désactiver le premier réglage dans le tutoriel ci-dessus. Enfin, si vous activez la fonction Clean Energy Charging et que vous décidez ensuite de la suspendre, vous pouvez le faire à partir de l'écran de verrouillage de votre iPhone. Dans le cas où la recharge par énergie propre interrompt la recharge, un message s'affiche sur l'écran de verrouillage. Pour ignorer cet avertissement, appuyez sur l'avis et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'option "Charger maintenant" apparaisse, puis choisissez-la.