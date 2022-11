App Store : vos moindres faits et gestes sont surveillés par Apple !

Depuis toujours, Apple est très pointilleux en ce qui concerne la confidentialité et la protection de notre vie privée, l'entreprise n'est pas du genre à vous suivre toute la journée pour vous envoyer des publicités ciblées ou vendre vos données personnelles. Toutefois, on constate quelques changements dans la politique de l'entreprise, des attitudes qui n'auraient probablement jamais existé, il y a 10 ans en arrière.

Selon la découverte de deux développeurs et chercheurs en sécurité, l'App Store serait un endroit très observé par Apple, l'entreprise n'hésiterait pas à regarder ce qu'on y fait dessus en surveillant les catégories qui attirent notre attention, les applications qui nous font aller sur leur fiche ou encore les recherches que l'on réalise.



Le collectif à l'origine de cette découverte se fait appeler "Mysk", ils ont fait part de leurs préoccupations en matière de confidentialité concernant l'ajout éventuel de publicités supplémentaires dans l'App Store. Plus précisément, ils ont révélé qu'iOS envoie à Apple un enregistrement de l'activité des utilisateurs dans l'App Store.



Cette attitude n'est pas nouvelle, car de nombreux développeurs ont utilisé cette technique et l'exploitent en ce moment même au sein de leur app pour comprendre ce qui vous intéresse et ce qui va vous motiver à aller plus loin. L'observation de vos habitudes est très souvent employée à des fins publicitaires !

Les développeurs à l'origine de la découverte ont cherché à saisir depuis quand Apple a cette approche sur l'App Store, selon eux, l'entreprise surveille nos moindres faits et gestes depuis plus d'un an. Cela aurait débuté lors de la sortie d'iOS 14.6, c'est à partir d'ici que la firme de Cupertino a mis en place un fichier JSON qui s'envoie en temps réel vers des serveurs Apple pour connaître tout ce que vous avez fait lors de votre dernière navigation sur l'App Store !

Apple n'a fourni aucune explication officielle sur la manière dont elle utilise ces informations. Il convient de mentionner que depuis qu'Apple a commencé à vendre des publicités sur l'App Store, les annonceurs ont accès à des données sur l'efficacité de leurs publicités, ce qui pourrait être pertinent ici.

🧵

1/5

The recent changes that Apple has made to App Store ads should raise many #privacy concerns. It seems that the #AppStore app on iOS 14.6 sends every tap you make in the app to Apple.👇This data is sent in one request: (data usage & personalized ads are off)#CyberSecurity pic.twitter.com/1pYqdagi4e