Mise à jour de firmware pour les Powerbeats Pro et Beats Studio Buds

Il n'y a pas de moyen fiable de mettre à jour le logiciel des Beats, mais le firmware est généralement installé par voie hertzienne lorsque les écouteurs sont connectés à un appareil iOS. En plaçant les Beats dans leur étui, en les connectant à une source d'alimentation, puis en les jumelant à un iPhone ou un iPad, la mise à jour devrait s'effectuer après un court laps de temps. Nous mettrons à jour l’article si nous trouvons des changements notables après l'installation de la mise à jour du firmware sur les PowerBeats Pro et Studio Buds . N’hésitez pas à partager vos commentaires dans la section adéquate.

Comme souvent, Apple fournit pas de détails sur ce qui est inclus dans les mises à jour de firmware pour les écouteurs Beats ou pour les AirPods, mais il y a fort à parier qu’il s’agit de corriger des bugs et d’améliorer la compatibilité avec les nouveaux appareils de la marque, en particulier les derniers iPhone 14.

Apple a publié ce soir de nouvelles mises à jour de firmware pour les Powerbeats Pro et les Beats Studio Buds. Le micrologiciel du Powerbeats Pro est la version 5B55, qui remplace donc le logiciel 4A394, et le micrologiciel du Beats Studio Buds est la version 10M2155, qui éclipse l’ancienne 10M329.

