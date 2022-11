L'agence de publicité d'Apple recommande d'arrêter les campagnes sur Twitter

Apple pourrait être la prochaine grande entreprise à retirer ses publicités de Twitter.



Dans un mémo interne obtenu par The Verge, Omnicom, l'une des plus grandes agences de publicité au monde, recommande à ses clients d'arrêter temporairement la publicité sur la plateforme de médias sociaux. Selon elle, le réseau social se trouve actuellement dans un état d'instabilité qui entraînera un risque trop important pour la sécurité des marques de ses clients.

Un risque pour les marques ?

Le mémo, intitulé "Twitter - Continued Brand Safety Concerns", demande à ses clients de suspendre la publicité sur la plateforme à court terme, mais ne dit pas exactement ce que signifie "court terme".



Plus précisément, Omnicom a déclaré :

[Il y a] des preuves que le risque pour la sécurité de la marque de nos clients a fortement augmenté à un niveau que la plupart trouveraient inacceptable. Nous recommandons de mettre en pause l'activité sur Twitter à court terme jusqu'à ce que la plateforme puisse prouver qu'elle a réintroduit des mesures de protection à un niveau acceptable et qu'elle a repris le contrôle de son environnement.

Apple est l'un des clients d'Omnicom

Outre Pepsi et McDonald's, Apple est l'un des clients d'Omnicom. Twitter pourrait donc voir Apple retirer ses publicités de la plateforme.



La recommandation de l'agence de publicité semble être due à l'incapacité de Twitter à garantir la sécurité de la marque qu'elle souhaite pour ses clients. Le mémo indique que la société "a formellement demandé à Twitter de nous assurer que ces problèmes n'auront aucun impact sur les processus, les opérations, les produits, la sécurité de la marque et l'investissement des clients sur la plate-forme". Cependant, étant donné que l'entreprise a perdu la plupart des personnes qui travaillent sur ce sujet par le biais de démissions et de licenciements, "Twitter n'a pas été en mesure de donner ces garanties."

Il est clair que l'agence n'a pas rayé de la carte Twitter, mais elle préfère être prudente et voir ce que le nouveau patron, Elon Musk, a réellement prévu pour le réseau social.

Twitter Blue en stand-by

Ce n'est qu'une des choses qui sont arrivées à Twitter dernièrement. L'entreprise est également revenue sur le lancement de Twitter Blue après que la plateforme a été victime d'usurpations d'identité, avec par exemple un compte Jésus-Christ officiel. Elle a déjà ramené le badge gris "Officiel" pour remédier au problème, quelque chose que Musk avait lancé puis retiré, en disant que Twitter Blue serait le "grand niveleur".



Bref, vous l'aurez compris, c'est le grand flou artistique chez l'oiseau bleu actuellement. Gageons que tout cela se stabilise très rapidement, pour les utilisateurs comme les entreprises.