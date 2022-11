Le Nothing (1) affiche le niveau de batterie des AirPods avec la version 1.1.7

Le Nothing Phone (1), premier téléphone de la nouvelle société de Carl Pei (ancien co-fondateur de OnePlus), vient de recevoir une mise à jour intéressante. Alors que ses clients attendent la mise à jour Android 13, Nothing propose une version 1.1.7 qui améliore l'intégration des AirPods d'Apple, fait étonnant quand on sait que Nothing commercialise ses écouteurs sans fil, les Nothing Ear (1).

Nothing (1) améliore l'intégration des AirPods

Les clients de Nothing ont donc désormais accès à la mise à jour 1.1.7 de Nothing OS. Il s'agit d'une version relativement mineure qui s'ajoute à Android 12 et inclut les correctifs de sécurité d'octobre 2022 et de novembre 2022.



Les notes de version indiquent des améliorations pour la fluidité globale, un "seuil thermique" ajusté et une meilleure qualité audio dans les vidéos. Il y a également une correction de bug notable pour un problème qui laissait les notifications WhatsApp inactives sur l'écran verrouillé.



Mais l'ajout le plus intéressant dans la mise à jour 1.1.7 du Nothing Phone est la prise en charge améliorée des AirPods. Elle est ajoutée dans la rubrique "Fonctions expérimentales", mais une fois activée, elle permet au logiciel d'afficher le pourcentage de batterie restant sur les écouteurs d'Apple. C'est probablement le seul Android à savoir le faire.

Le patch Nothing OS 1.1.7 pèse un peu plus de 79 Mo.

Nouvelles fonctionnalités Prend désormais en charge l'affichage du pourcentage de la batterie pour les AirPods. Vous pouvez l'activer dans Paramètres > Fonctions expérimentales.

Améliorations Mise à jour du patch de sécurité d'octobre/novembre

Amélioration de la fluidité du système d'exploitation et réduction des bégaiements.

Ajustement du seuil thermique pour mieux équilibrer les performances et la température.

Amélioration de la qualité audio lors de l'enregistrement de vidéos

État de la batterie plus précis

Correction de bugs Résolution d'un problème entraînant le manque de réactivité des notifications WhatsApp sur l'écran de verrouillage.

Correction de bugs généraux

Concernant Android 13, Carl Pei a annoncé cette semaine qu'une version bêta pourrait arriver bientôt. Il faut savoir que chaque constructeur doit gérer lui-même les mises à jour de ses appareils, après la livraison de la version "stock" d'Android par Google.



En tout cas, le Nothing (1) est l'un des rares modèles à se démarquer, notamment grâce à son système de LED à l'arrière qui permet d'avoir un certain nombres d'informations sans allumer l'écran.