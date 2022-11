Apple met en avant l'accessibilité sur iPhone, iPad, Mac et Apple Watch dans une pub

Apple a diffusé aujourd'hui une nouvelle publicité intitulée "The Greatest" qui met en avant les fonctions d'accessibilité disponibles sur l'iPhone, l'iPad, le Mac et l'Apple Watch. Concrètement, le spot fait la démonstration des fonctions de détection de porte, de reconnaissance sonore et de contrôle vocal sur les appareils de fa marque californienne.

Apple mise beaucoup sur l'accessibilité

Après avoir détaillé de nouvelles fonctionnalités d'accessibilité avant l'annoncer d'iOS 16 en juin 2022, Apple remet en avant plusieurs d'entre elles dans une publicité sur YouTube :

Chez Apple, nous pensons que l'accessibilité est un droit humain.

Des fonctions innovantes comme la détection de porte, la reconnaissance sonore, le contrôle vocal et bien d'autres sont conçues pour vous permettre d'utiliser vos appareils de la manière qui vous convient le mieux.

Intégrée à l'application Loup sur l'iPhone, la détection de porte peut détecter les portes autour de vous et vous aider à comprendre comment ouvrir la porte.

La reconnaissance sonore (que l'on trouve dans le centre de contrôle) peut vous avertir de certains sons, comme les pleurs d'un bébé, la sonnette ou une sirène.

La commande vocale vous permet de naviguer et d'interagir avec les appareils Apple en utilisant votre voix pour taper, faire glisser, taper et plus encore grâce à Siri.

Le site Web d'Apple consacré à l'accessibilité offre un aperçu détaillé de ces fonctionnalités et de bien d'autres encore comme les mouvements avec une Apple Watch, le triple tap au dos de l'iPhone, le contrôle par le regard sur iPadOS, les sous-titres dans FaceTime et plus encore.



Voici enfin la fameuse publicité d'Apple :