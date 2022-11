Le gouverneur Ron DeSantis soutient Twitter contre Apple

Le gouverneur de Floride s'est exprimé au sujet du potentiel blocage de Twitter sur l'App Store. Si cela venait à arriver, la pomme croquée devrait immédiatement se rendre au Congrès pour rendre des comptes.

S'il y a bien une chose qu'on ne peut pas retirer à Elon Musk, c'est qu'il sait s'y prendre pour faire parler de son entreprise. Depuis qu'il est à la tête de Twitter, nombreux sont les débats sur différents sujets.



Le dernier en date concerne Apple. Le milliardaire souhaite savoir pourquoi le vendeur d'iPhone a massivement diminué ses campagnes publicitaires sur le réseau social. De plus, il affirme qu'Apple a émis l'hypothèse de retirer Twitter de l'App Store.

Une hypothèse qui n'est du tout appréciée par le gouverneur de Floride, Ron DeSantis. Lors d'un discours dans la journée d'hier, il a expliqué que si cela venait à arriver, Apple devrait immédiatement se justifier auprès du Congrès des États-Unis, haute instance du pays.

#BREAKING: @GovRonDeSantis (R-FL) blasts reports that #Apple could pull Twitter from App Store, praises @ElonMusk for "opening it up for free speech." pic.twitter.com/6XslT3mmAl