Apple représenterait 4 % du chiffre d'affaires publicitaire de Twitter

Quelle est la part de vérité dans l'affirmation d'Elon Musk selon laquelle Apple a presque cessé de faire sa publicité sur Twitter ? De nouvelles informations pourraient nous éclairer sur le contexte entre les deux sociétés.



Selon des documents internes consultés par le Washington Post, Apple a été le plus gros acheteur de publicité de Twitter au cours du premier trimestre 2022. Avec un achat de 48 millions de dollars sur les trois premiers mois de l'année, Apple représentait 4 % des revenus totaux de Twitter.

Apple est un client important de Twitter

Au premier trimestre, Apple a été le premier annonceur sur Twitter, dépensant 48 millions de dollars en publicités sur le réseau social, selon un document examiné par le Washington Post et compilé à partir de données internes de Twitter. Les dépenses d'Apple ont représenté plus de 4 % des revenus de Twitter ce trimestre-là.

Bien évidemment, Elon Musk a été, de loin, le plus grand contributeur de Twitter après avoir acheté la société pour 44 milliards de dollars en octobre. Depuis, Musk affirme qu'Apple a pratiquement réduit à néant ses publicités sur Twitter. Les nouvelles données de Pathmatics comparent une semaine d'achats publicitaires d'Apple avant et après la conclusion de l'accord avec Elon Musk.

Selon la société de mesure publicitaire Pathmatics, l'entreprise la plus importante au monde a dépensé environ 131 600 dollars en publicités sur Twitter entre le 10 et le 16 novembre, contre 220 800 dollars entre le 16 et le 22 octobre, soit la semaine précédant la conclusion de l'accord avec Elon Musk.

Ces deux estimations représentent une baisse considérable de 40 %, à mettre en perspective avec les 48 millions de dollars qu'Apple a dépensés en publicités sur Twitter entre janvier et mars. Malheureusement, il est difficile de savoir à quel point l'achat de publicités sur Twitter, estimé à 4 millions de dollars par semaine, est routinier pour Apple.

Apple has mostly stopped advertising on Twitter. Do they hate free speech in America? — Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022



Apple n'a fait aucun commentaire après les déclarations du patron du réseau social. Musk n'a pas non plus montré de données pour étayer son propos. Le PDG de Twitter a toutefois accusé Apple de ne pas approuver les nouvelles versions de son application sur l'App Store.



L'App Store d'Apple a approuvé cinq mises à jour de l'application Twitter depuis qu'Elon Musk est devenu propriétaire de la société. Il s'agit notamment de la version du 5 novembre qui comprenait ces notes assez drôles :

À partir d'aujourd'hui, nous ajoutons de nouvelles fonctionnalités à Twitter Blue, et d'autres seront bientôt disponibles.



Obtenez Twitter Blue pour 7,99 $/mois si vous vous inscrivez maintenant.



Coche bleue : Le pouvoir au peuple : Votre compte sera marqué d'une coche bleue, tout comme les célébrités, les entreprises et les politiciens que vous suivez déjà.



Prochainement...



-Deux fois moins de publicités et de bien meilleures publicités : Puisque vous soutenez Twitter dans sa lutte contre les robots, nous allons vous récompenser en vous offrant la moitié des publicités et en les rendant deux fois plus pertinentes.



-Publier des vidéos plus longues : Vous allez enfin pouvoir publier des vidéos plus longues sur Twitter.



-Classement prioritaire pour le contenu de qualité : Votre contenu sera classé en priorité dans les réponses, les mentions et les recherches. Cela permet de réduire la visibilité des escroqueries, du spam et des robots.



Disponibilité : Twitter Blue avec vérification est actuellement disponible sur iOS aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni.

Elon Musk a depuis mis un frein au déploiement de Twitter Blue et a repoussé la date de lancement à plusieurs reprises après qu'un ratage complet au niveau de la certification qui est devenue un vrai bazar. Le temps de tout repenser et de tout modifier, Elon Musk a annoncé un nouveau lancement ce vendredi, avec notamment trois couleurs de badges et des vérifications d'identité.



Quant aux publicités Apple sur Twitter, elles sont toujours visibles sous forme de tweets sponsorisés à l'heure de la rédaction de cet article.

