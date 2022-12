Belkin lance son kit de nettoyage pour AirPods pour retrouver un son de qualité

Belkin a lancé cette semaine un produit assez intriguant, un kit de nettoyage pour AirPods. Conçu pour les générations 1, 2 ou 3 des écouteurs sans fil d'Apple, le kit comprend une solution qui, selon la société, permet non seulement d'éliminer le cérumen laissé par vos oreilles, mais aussi de retrouver "votre son de haute qualité". Tout un programme !

Voici le Belkin AirPods Cleaning Kit

Il est intéressant de noter que Belkin indique que ce kit de nettoyage est uniquement destiné aux AirPods classiques (les 3 générations) et ne mentionne pas les AirPods Pro comme "compatibles". Voici comment la société américaine décrit son kit qui comprend une brosse de nettoyage, un adoucisseur de cire, un gel de nettoyage et un chiffon en microfibre :

Notre kit de nettoyage pour AirPods élimine en toute sécurité l'accumulation de cérumen et restaure les performances acoustiques sans endommager vos écouteurs. Retrouvez un son de haute qualité et profitez pleinement et plus longtemps de vos AirPods Gen 1-3.

Les caractéristiques du kit de nettoyage pour AirPods selon Belkin :

Élimine l'accumulation de cérumen

Rétablir les performances acoustiques

Simple, sûr et facile à utiliser

Compatible avec les AirPods Gen 1, 2 et 3

N'endommage pas les écouteurs

Pas de dégâts

L'emballage fait office de rangement

Prix à 14,99 euros



Le kit est pour le moment uniquement en vente sur le site américain de Belkin. Il sera prochainement mis en vente sur Amazon.

Voici une vidéo montrant comment se déroule le processus :

Rappelons enfin notre guide complet pour nettoyer les AirPods.

