Sorties jeux : Suzerain, Moth Lake, Minor Miner, Lumz et Airship Knights

Aujourd'hui, 12 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Suzerain, Moth Lake, Minor Miner : Mining Action, Lumz et Airship Knights.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Suzerain (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.1, 189 Mo, iOS 11.0, Torpor Games) Dirigez le Sordland lors du premier mandat du président Rayne dans ce jeu de rôle textuel primé à maintes reprises sur PC. Naviguez dans les méandres de la politique en discutant avec votre cabinet et d'autres personnalités. Condamnez ou cédez à la corruption, luttez pour vos idéaux ou renoncez-y.



Votre politique vous appartient... Regardez le trailer vidéo :

Les fans de Tropico peuvent foncer les yeux fermés ! Télécharger le jeu gratuit Suzerain





Scriptic Netflix Edition (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v0.2.3, 950 Mo, iOS 15.0) Exclusivement réservé aux abonnés Netflix.

À la tête de l'enquête de ce drame policier, vous suivez des pistes pour trouver un meurtrier. Votre pièce à conviction ? Le téléphone de la victime, rempli d'indices. Dans ce jeu nommé aux BAFTA, vous incarnez un détective de Scotland Yard qui épluche le téléphone de la victime pour découvrir la vérité. Télécharger le jeu gratuit Scriptic Netflix Edition





Sand - An Adventure Story (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 200 Mo, iOS 12.1, Pixlab) Nous sommes dans les années 20. Leo Parker, archéologue et explorateur renommé, est à Gizeh où il travaille sur des fouilles pour la couronne britannique. Sur le point de rentrer chez lui, Leo a vent de la découverte d'une nouvelle tombe. Son exploration de cette tombe marque le début d'une aventure qui l'amènera à découvrir non seulement le passé antique, mais aussi lui-même.



Sand est à la fois un jeu de puzzle, une aventure et un roman graphique. Découvrez l'histoire du pharaon Anat, mort depuis longtemps, en résolvant des énigmes et en découvrant des indices dans une variété de décors sur le thème de l'Égypte. Explorez des tombes, trouvez des indices dans les étoiles elles-mêmes, marchandez avec des marchands, ouvrez des portes anciennes et retournez dans l'Égypte ancienne à la recherche de réponses. Télécharger le jeu gratuit Sand - An Adventure Story





Minor Miner : Mining Action (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.0, 106 Mo, iOS 11.0, Dong Jun Sohn) Évitez les gobelins du futur et partez à la conquête des mines ! Un jeu original qui mélange les styles "shoot" et "puzzle" avec un mouvement de défilement vertical et un look rétro adorable.



Arriverez-vous au bout sans tomber sur une mine explosive ?



Regardez le trailer vidéo : Après la première connexion, vous pouvez jouer au jeu hors ligne. Certaines fonctions utilisant le réseau sont limitées.

Le compte dans ce jeu est utilisé pour transférer les données de sauvegarde lorsque vous changez d'appareil. Télécharger le jeu gratuit Minor Miner : Mining Action





Magic vs Metal (Jeu, Action / Stratégie, iPhone / iPad, v1.2.6, 990 Mo, iOS 13.0, Foursaken Media) Des siècles après que la chute d’une météore a effacé presque toute l’humanité, deux factions ont évolué : l’une biologique, l’autre mécanique. Désormais, toutes deux sont engagées dans une guerre désespérée pour survivre. Choisissez votre héros, invoquez une armée inarrêtable, déclenchez des pouvoirs dévastateurs, et supprimez l’ennemi dans ce jeu de stratégie en temps réel plein d’action.



Un RTS à la troisième personne qui est plutôt bien réalisé et impressionnant ! Télécharger le jeu gratuit Magic vs Metal





Idle Pocket Planet (Jeu, Quiz, iPhone / iPad, v1.0.2, 309 Mo, iOS 11.0, HyperBeard Inc.) Partez pour un voyage cosmique et découvrez de nouvelles planètes à explorer !



COLONISEZ cette galaxie mystérieuse et développez votre technologie pour atteindre de nouvelles étapes de l'évolution scientifique !

COMBINEZ vos colonies et vos vaisseaux pour créer de nouvelles installations toutes plus puissantes les unes que les autres, et capables de rapporter de plus grandes récompenses !

RÉCOLTEZ des tonnes d'artefacts pour remplir votre journal scientifique et décorer votre vaisseau !

DÉVELOPPEZ votre empire galactique en transformant chacune de vos petites colonies planétaires en forteresses de science-fiction et en découvrant de nouvelles galaxies étranges !

DÉTENDEZ-VOUS dans une atmosphère relaxante et contemplez l'étendue sans fin de l'univers... Télécharger le jeu gratuit Idle Pocket Planet





Solitaire classique (Jeu, Cartes, iPhone / iPad, v1.0, 360 Mo, iOS 15.0, Netflix, Inc.) Exclusivement réservé aux abonnés Netflix. Déplacez des cartes et disposez-les par ordre décroissant en alternant rouge et noir, et classez les couleurs de l'as au roi dans ce jeu intemporel et apprécié de tous également appelé "patience" ou "réussite". Ce grand classique, proposé par MobilityWare qui a créé la version gratuite d'origine sur iOS, vous permet d'entamer une partie où vous voulez, quand vous voulez. Participez à des défis quotidiens pour gagner des prix et collectionner des animations de victoire ! Télécharger le jeu gratuit Solitaire classique





Airship Knights (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.2, 692 Mo, iOS 11.0, SuperPlanet) "Un monde arcane punk où des dirigeables volent dans le ciel. Vous êtes le premier capitaine de dirigeable de Cloud Island!"



Montez à bord du dirigeable et combattez dans des batailles inactives de type "Time Attack". Parfaitement conçu pour les mobiles, les joutes ne durent que 10 secondes ! Le combat et la progression des personnages sont automatiques, donc des ennemis de plus en plus puissants ne vous poseront aucun problème. L'intérêt réside dans la prise de décision et la tactique, le tout soutenu par un scénario qui vous embarque dans une aventure qui mêle magie et ingénierie. Une réalisation de grande qualité ! Télécharger le jeu gratuit Airship Knights





Nouveaux jeux payants iOS :

Sandream (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.166, 205 Mo, iOS 11.0, BluSped) La mémoire d'Ella est floue dans le monde du sable, elle a fait face à de nombreuses difficultés seule, et avec l'aide de nombreux amis, elle a courageusement avancé, a constamment collecté des fragments de mémoire pour se retrouver, et a fait face à des défis tels que la douleur, la dépression, et la guerre un par un, et finalement grandir courageusement.



Il s'agit d'un jeu d'action et d'aventure, avec un style de fond de peinture de sable, qui montre progressivement le voyage de croissance et de transformation d'Ella. Télécharger Sandream à 2,49 €





Moth Lake (Jeu, Divertissement, iPhone / iPad, v1.0.4, 129 Mo, iOS 8.0, Stefano Mazzotta) Voici l'histoire de Moth Lake, une petite ville qui, derrière sa façade paisible, cache un terrible secret.

Seul un groupe d'adolescents écorchés par la vie pourra révéler ce qui a été caché pendant des générations.



De mystérieux évènements vont s'intensifier à la veille d'une éclipse solaire

et nos jeunes amis vont commencer un voyage dans l'ombre et dans leur propre âme. Un superbe jeu 2.5D en pixel-art avec des commandes simples (prise en charge de l'écran tactile, de la souris, du clavier et des contrôleurs) pour résoudre des puzzles parfois trop bien pensés ! Télécharger Moth Lake à 4,99 €





Lumz (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 44 Mo, iOS 10.0, Yembel) Les couleurs n'ont aucun secret pour vous, alors vivez l'expérience Lumz ! Voyagez dans différents pays, et découvrez des lieux symboliques, à travers une palette de couleur.



Vous dirigez Lumz, c'est une entité composé des couleurs primaires, le Rouge le Vert et le Bleu. Comme vous vous en doutez, votre but est de composer de nouvelles couleurs, en jouant sur chaque composant.



Un bon prétexte pour résoudre des énigmes, trouvez votre chemin, reconstituer les bonnes couleurs des drapeaux ! Télécharger Lumz à 3,49 €