Twelve Minutes et Kentucky Route Zero sont disponibles pour les joueurs Netflix

L'année 2022 s'achève de fort belle manière pour Netflix et son initiative de jeux vidéo. C'est en novembre de l'année dernière que Netflix Games a officiellement donné le coup d'envoi de son service, en proposant une sélection de titres de jeux mobiles sur les appareils iOS et Android, totalement dépourvus de publicités ou d'achats in-app, pour tous les abonnés en cours. Dans les semaines et les mois qui ont suivi, de nombreux jeux ont été ajoutés à la bibliothèque de Netflix Games. La firme avait même annoncé 50 jeux à venir en juin dernier. Cette fois, la plateforme accueille Twelve Minutes et Kentucky Route Zero.

Twelve Minutes

Interagissez avec votre écran pour sortir de cette boucle temporelle cauchemardesque. James McAvoy, Daisy Ridley et Willem Dafoe prêtent leur voix à ce thriller intense. Ce qui devait être une soirée romantique à la maison avec votre femme se transforme en nuit d'horreur quand un policier déboule chez vous, accuse votre femme de meurtre et vous passe à tabac. Puis tout recommence à zéro. Vous vous retrouvez soudain au moment précis où vous avez ouvert la porte, coincé dans une boucle temporelle de 12 minutes, condamné à vivre la même séquence de terreur encore et encore… Pour en sortir, rassemblez des indices dans votre environnement en temps réel et utilisez votre connaissance des événements à venir pour en changer l'issue.

Twelve Minutes est un jeu d'aventure captivant de type timeloop dans lequel vous jouez la même période de 12 minutes qui précède le meurtre de votre femme afin de trouver des indices et d'utiliser les connaissances acquises au cours des épisodes précédents pour comprendre pourquoi votre femme a été assassinée et, si possible, empêcher que cela ne se produise. Un titre très intéressant !

Télécharger le jeu gratuit Twelve Minutes

Kentucky Route Zero

Netflix a également ajouté à son service un deuxième jeu digne de ce nom en provenance de l'éditeur Annapurna Interactive. Kentucky Route Zero est le jeu d'aventure du développeur Cardboard Computer, acclamé par la critique, qui est sorti par épisodes sur PC pendant près de dix ans avant de faire son chemin vers les consoles avec son dernier épisode en 2020.



Un jeu d'aventure mystique et original qui ne laissera personne indifférent !

Des dettes impossibles à payer, des avenirs en berne et des voyageurs mystérieux. Empruntez une autoroute souterraine secrète et trouvez une communauté dans ce jeu d'aventure mystique. Au crépuscule, dans le Kentucky, alors que les chants d'oiseaux laissent la place à des chœurs de grenouilles et d'insectes, les routes familières deviennent étranges et l'on se perd facilement. Mais une fois perdu, on peut trouver le chemin d'une autoroute secrète qui serpente à travers des grottes souterraines. Les gens qui habitent et travaillent le long de cette autoroute semblent d'abord singuliers, mais on finit par bien les connaître : un chauffeur âgé qui livre un magasin d'antiquités voué à l'échec ; une jeune femme qui répare des téléviseurs obsolètes entourée de fantômes ; un enfant accompagné d'un aigle géant ; des robots musiciens ; une compagnie électrique invisible qui rôde partout et des communautés défavorisées qui se battent pour s'en défaire.

Télécharger le jeu gratuit Kentucky Route Zero

Netflix va accélérer en 2023

Alors que l'année 2022 est sur le point de s'achever, Netflix a réalisé une petite vidéo qui récapitule l'année écoulée dans le domaine des jeux vidéo et annonce quelques délices qui seront disponibles en 2023.

Si, comme nous, vous vous attendiez à la sortie de Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder's Revenge, sachez qu'il sortira seulement pour les abonnés Netflix. On trouve aussi dans la liste de 2023 des jeux comme Queen's Gambit : Chess et Vikings : Valhalla, deux jeux basés sur des programmes Netflix à succès, et Valliant Hearts : Coming Home est la suite tant attendue de l'original préféré des fans.



Vous l'aurez compris, Netflix vient concurrencer directement un certain Apple Arcade !