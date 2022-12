Une carte 3D pour comprendre les noms de produits Apple

Certains noms de produits Apple resteront probablement gravés dans les mémoires. Simples, clairs et intemporels, des marques comme MacBook, iPhone, iPod et autre AirPods résonnent un peu partout sur la planète.



Si vous voulez avoir une idée de la façon dont Apple nomme ses produits, Nicolas Kruchten, chercheur en visualisation de données, a mis au point une carte interactive insolite, montrant comment Apple mélange et associe différents éléments de base dans la dénomination de ses produits à base de "i", "Pro", "Apple", etc.

Une représentation de la nomenclature Apple

Nicolas Kruchten a déclaré avoir eu l'idée de ce projet après avoir lu une biographie du cofondateur d'Apple, Steve Jobs.

J'adore la façon dont Apple nomme les choses : FireWire, App Nap, iPhone, iPod, EarPod, AirPod, AirPlay, FairPlay, etc. C'est ludique et il y a beaucoup de réutilisation de mots et de sons. Comme je viens de terminer la lecture de la biographie de Steve Jobs, j'ai décidé de visualiser divers noms de produits et de fonctionnalités d'Apple sous forme de réseau pour voir cette réutilisation en action. J'ai obtenu les noms à partir de la liste publique des marques déposées d'Apple.

Le plus simple est le voir sous forme interactive. Kruchten recommande de la visualiser sur son site sur un Mac plutôt que sur un iPhone ou un iPad. Vous pouvez faire défiler pour zoomer, cliquer-glisser pour faire un panoramique, cliquer sur les nœuds pour isoler une partie de l'arbre.



Les nœuds sont des fragments de nom comme "i", "phone", "pro", "max" dans le nom "iPhone 14 Pro Max". Une flèche allant de "i" à "phone" signifie qu'il existe un nom de produit ou une marque commerciale contenant "i phone" ou similaire comme "i pad", "i pod", etc



Les nœuds sont dimensionnés en fonction du nombre de flèches entrantes ou sortantes, et colorés en fonction du nombre de connexions, du bleu foncé pour peu de flèches au jaune pour beaucoup, en passant par le violet.



Une initiative très intéressante qui permet de revoir certains noms oubliés comme iLife, iSight, iDisk, iTunes Match, etc.



Quel est votre produit Apple préféré ?