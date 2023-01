Un iPhone 4 prend feu, une caméra Google filme la scène

Un bon vieil iPhone 4, âgé de plus dix ans, a récemment pris feu alors qu'il était tranquillement en train d'être rechargé dans la cuisine d'une famille, et l'explosion a été capturée par une caméra. Un évènement qui aurait pu être dramatique, le feu s'étant déclaré pendant la nuit alors que la famille dormait. Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer.

Un incident maîtrisé

Si vous pensiez que les iPhone récents étaient plus enclins à prendre feu à cause de leur recharge rapide et de leur grosse batterie, sachez que cela peut arriver avec un iPhone 4, un modèle sorti en 2010. Cet incident est l'occasion de rappeler ce qui peut faire exploser une batterie.

Les détails de ce qui s'est passé ont été révélés dans une publication sur Facebook par les habitants de l'Ohio Brian et Jennifer Leisgang. La famille affirme que la vidéo a été capturée par un Google Home dans la cuisine qui était réglé pour toujours enregistrer.



La famille explique à quel point le scénario aurait pu tourner au cauchemar :

Éviter un incendie dans la maison a été un grand coup de chance. Nos enfants utilisaient le chargeur Apple pour recharger notre vieil iPhone 4 lorsqu'il a explosé et pris feu dans notre cuisine la nuit dernière pendant que nous dormions.



Il y a habituellement beaucoup de livres d'école et de papiers sur le comptoir, mais heureusement, nous avions nettoyé tout cela hier. Ce matin, le comptoir était couvert de petits morceaux du téléphone et de suie noire.

Pourquoi une batterie d'iPhone peut exploser ?

Bien que les batteries lithium-ion soient fréquemment utilisées dans les appareils électroniques avec un risque d'incendie très faible, il n'est pas impossible qu'une surchauffe entraîne une explosion. Les défauts de fabrication, les dommages par perforation, les surtensions ou encore l'exposition aux fortes chaleurs sont des causes courantes.



Dans le cas présent, bien que le câble de chargement semble être en bon état, les chargeurs bon marché sont souvent à l'origine d'incendies de batteries.



Un autre facteur à prendre en compte est l'âge de l'iPhone. Les iPhone plus anciens ne présentent pas spécialement un risque d'incendie plus élevé, mais l'entretien de la batterie est très important. Un iPhone utilisé depuis 12 ans sera soit dotée d'une batterie de remplacement, soit quasiment constamment branché à un chargeur. Et dans ce cas, les surchauffes peuvent être plus fréquentes.



De plus, en vieillissant, les batteries lithium-ion peuvent grossir. L'énergie est générée par une réaction chimique qui se produit à l'intérieur de la batterie, mais avec le temps, la réaction chimique peut faiblir et produire un gaz. En conséquence, la batterie gonfle et est beaucoup plus susceptible de prendre feu.



Conclusion, si vous souhaitez utiliser un iPhone qui commence à prendre de l'âge, pensez à faire vérifier la batterie. Vous pouvez également consulter sa capacité dans les réglages d'iOS, et si nécessaire, vous rendre en Apple Store pour faire changer la batterie. Pour quelques dizaines d'euros, vous repartirez avec un iPhone en pleine forme. Sinon, faites les soldes pour trouver le dernier iPhone 14 en promo.